Na klimatickom proteste sa v Nemecku zúčastnili desaťtisíce ľudí

Berlín/Hamburg 16. septembra (TASR) - Desaťtisíce ľudí protestovali v piatok na viac než 200 miestach v Nemecku za rýchlejšie tempo a ambicióznejšie kroky v oblasti ochrany klímy, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Len v metropole Berlín vyšlo v rámci iniciatívy Fridays for Future (Piatky za budúcnosť) do ulíc približne 24.000 ľudí. Podľa aktivistky Lusiy Neubauerovej sa na 13. globálnom klimatickom štrajku zúčastnili celé školy.



"Ľudia už nemajú záujem o to, aby sa plnenie klimatických cieľov oneskorilo," dodala.



Ku klimatickým demonštráciám došlo aj v ďalších veľkých mestách v celom Nemecku. Desaťtisíce ľudí protestovali napríklad aj v Hamburgu, Kolíne nad Rýnom, Mníchove, Frankfurte, Stuttgarte či Lipsku. Na plagátoch mali demonštranti okrem iného napísané heslá ako "Musíte konať!", píše DPA.



K protestom došlo aj v niektorých ďalších európskych krajinách, napríklad v Štokholme, Dubline či vo Viedni. V rakúskej metropole sa podľa odhadov organizátorov zišlo až 20.000 ľudí.



K podobne zameranej akcii dokonca došlo aj na Severnom póle. Zhruba 40 klimatických expertov v Arktíde, ktorí sa nachádzajú na palube výskumnej lode Polarstern, zverejnilo fotografiu, na ktorej pózujú pred transparentom s nápisom: "Predkladáme fakty. Je čas konať".



Celosvetovo sú až do nedele naplánované stovky ďalších demonštrácií a protestných akcií za ochranu klímy, na ktorých sa očakáva účasť miliónov ľudí, píše DPA.