Za pašovanie drog vo Vietname odsúdili na smrť deväť ľudí

Hanoj 22. januára (TASR) - Vo Vietname odsúdili v pondelok deviatich ľudí na smrť a dvoch na doživotie za účasť v skupine pašujúcej drogy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na vietnamské štátne médiá.



Súd v stredovietnamskej provincii Nghe An odsúdil líderku pašeráckej skupiny 56-ročnú Tran Thi Mau a jej ôsmich komplicov na smrť. Ďalší dvaja dostali doživotie, uviedol spravodajský portál VNExpress.



Podľa vietnamských médií skupina pašovala drogy zo susedného Laosu, pričom si najímala miestnych obyvateľov alebo drogy nelegálne dovážala do Vietnamu cez džungľu.



Drogy prevážali počas noci, aby si ich nevšimla polícia, uvádzajú vietnamské médiá. Bolo to 105 kilogramov metamfetamínu, heroínu a syntetických drog medzi koncom roka 2021 a májom 2022, vtedy členov skupiny zadržali.



Vietnam má jedny z najtvrdších trestov na svete za obvinenia súvisiace s drogami a je tiež veľmi tajnostkársky v súvislosti s vykonávaním popráv, píše AFP.



Vietnamské súdy pritom pravidelne udeľuje tresty smrti pri drogových trestných činoch a podľa ľudskoprávnej skupiny Amnesty International je Vietnam jednou z krajín s najväčším počtom popráv na svete.



Vlani v novembri súd v Hočiminovom meste na trest smrti odsúdil 18 pašerákov drog, medzi nimi dvoch Juhokórejčanov a jedného Číňana.



Od roku 2013 sa popravy vykonávajú podaním smrteľnej injekcie, dovtedy to bolo zastrelením.