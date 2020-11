Za pašovanie kokaínu medzi banánmi dostal gang dlhé tresty

Berlín 9. novembra (TASR) - Nemecký súd udelil v pondelok dlhé tresty väzenia šiestim mužom za to, že do Nemecka prepašovali takmer 500 kilogramov kokaínu v debničkách s banánmi. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Piatich mužov chytili v decembri 2019 po tom, čo sa vlámali do zariadenia na dozrievanie banánov v meste Neu-Ulm v juhonemeckej spolkovej krajine Bavorsko. Šiestemu mužovi sa podarilo ujsť.



Súd vyhlásil, že skupina mala doručiť drogy zločineckej organizácii. Dvaja muži dostali trest sedem rokov odňatia slobody a štyria zvyšní po šesť rokov za mrežami.



Hoci muži sa priznali k účasti na zločine, pôvod kokaínu a cieľ doručenia zostali nejasné.



Prokurátori pred súdnym procesom uviedli, že podľa ich presvedčenia kokaín s odhadovanou pouličnou hodnotou približne 20 miliónov eur priviezlo nákladné vozidlo veľkoobchodníkovi s ovocím v Neu-Ulme.



Tamojší zamestnanec niekoľko balíkov kokaínu našiel a upozornil políciu, ktorá nechala drogy na mieste a nastražila gangu pascu.