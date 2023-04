Za plánovanie útoku na Champs Élysées odsúdili piatich mužov

Paríž 21. apríla (TASR) - Súd vo Francúzsku udelil v piatok tresty odňatia slobody v trvaní od päť do 15 rokov štyrom mužom za plánovanie útoku na parížskom bulvári Champs Élysées. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Piaty obvinený sa dostal na slobodu, keďže svoj trest si odpykal už v predbežnej väzbe.



Piati obvinení mali 17–39 rokov a boli zadržaní v roku 2019 pre údajne plánovanie útoku na policajtov a civilistov na Champs Élysées, ktorá leží neďaleko prezidentského paláca.



Najstarší z obvinených dostal najvyšší trest, v trvaní 15 rokov. Druhý obžalovaný bol odsúdený na 12 rokov väzenia. Tretí obžalovaný bol v čase zatknutia maloletý, avšak bol považovaný za vodcu celej skupiny, preto bol taktiež odsúdený na 12 rokov.



Tento muž, považovaný za vodcu skupiny, bol zadržaný v roku 2017 v Nemecku, keď mal 15 rokov, za to, že sa chcel pripojiť vo vojnou zmietanej Sýrii pripojiť k extrémistickej skupine Islamský štát (IS). Podľa vyšetrovateľov plánoval tento muž útok na policajnú hliadku na začiatku bulváru a spáchanie masakru.



Štvrtý obvinený – Čečenec, ktorý bol v čase zadržania taktiež maloletý – dostal päťročný trest za to, že o pláne nehovoril.



Posledný piaty obžalovaný bol taktiež odsúdený na päť rokov väzenia, z toho na 18 mesiacov podmienečne za financovanie plánu. Bol však prepustený na slobodu, keďže si trest odpykal už v predbežnej väzbe.