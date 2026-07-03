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Za pobodanie iránskeho novinára v Londýne odsúdili dvoch Rumunov
Nandito Badea (21) a George Stana (25) podľa prokuratúry konali na pokyny iránskej vlády.
Autor TASR
Londýn 3. júla (TASR) - Súd v Spojenom kráľovstve v piatok odsúdili dvoch Rumunov na osem a dvanásť rokov väzenia za pobodanie iránsko-britského novinára v marci 2024 v Londýne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Nandito Badea (21) a George Stana (25) podľa prokuratúry konali na pokyny iránskej vlády. Novinára Púriu Zarátiho, ktorý v tom čase pracoval pre televíznu stanicu Iran International sídliacu v Londýne, bodli trikrát do nohy neďaleko jeho domu.
Obaja muži svoju vinu popierali. Badea bol odsúdený na osem rokov a Stana na dvanásť rokov. Prokuratúra na súde potvrdila, že tretieho útočníka Davida Andreia zadržali v Rumunsku a nebol súčasťou pojednávania v Spojenom kráľovstve.
Stanica Iran International financovaná Saudskou Arábiou je kritická voči iránskemu režimu a Teherán ju preto zaradil na zoznam teroristických organizácií. Podľa prokuratúry bol útok objednávkou tretej strany zastupujúcej iránsku vládu. Teherán svoje zapojenie poprel.
Sudkyňa v záverečnej reči potvrdila, že útok bol spáchaný v prospech cudzej mocnosti. Hovorkyňa stanice Iran International sa poďakovala britskej vláde a polícii za ich úsilie.
Nandito Badea (21) a George Stana (25) podľa prokuratúry konali na pokyny iránskej vlády. Novinára Púriu Zarátiho, ktorý v tom čase pracoval pre televíznu stanicu Iran International sídliacu v Londýne, bodli trikrát do nohy neďaleko jeho domu.
Obaja muži svoju vinu popierali. Badea bol odsúdený na osem rokov a Stana na dvanásť rokov. Prokuratúra na súde potvrdila, že tretieho útočníka Davida Andreia zadržali v Rumunsku a nebol súčasťou pojednávania v Spojenom kráľovstve.
Stanica Iran International financovaná Saudskou Arábiou je kritická voči iránskemu režimu a Teherán ju preto zaradil na zoznam teroristických organizácií. Podľa prokuratúry bol útok objednávkou tretej strany zastupujúcej iránsku vládu. Teherán svoje zapojenie poprel.
Sudkyňa v záverečnej reči potvrdila, že útok bol spáchaný v prospech cudzej mocnosti. Hovorkyňa stanice Iran International sa poďakovala britskej vláde a polícii za ich úsilie.