< sekcia Zahraničie
Za pokus o špionáž odsúdili fanúšika Jamesa Bonda na sedem rokov
Muž súhlasil s pomocou pre dvoch ruských agentov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 7. novembra (TASR) - Britský súd v piatok odsúdil na sedem rokov väzenia 66-ročného muža za pokus o špionáž pre Rusko. Včas ju prekazili členovia britských spravodajských služieb v utajení, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Brita Howarda Phillipsa uznali za vinného z nadviazania kontaktu so zahraničnými spravodajskými službami a ponúknutia informácií v rokoch 2023 až 2024. Muž súhlasil s pomocou pre dvoch ruských agentov a „Sašovi“ a „Dimovi“ odovzdal osobné informácie o vtedajšom ministrovi obrany Grantovi Shappsovi. Bola to napríklad jeho adresa, telefónne číslo alebo poloha jeho súkromného lietadla.
Saša a Dima boli v skutočnosti členovia britských spravodajských služieb v utajení. Nádejného špióna zatkli v máji 2024. Sudkyňa Bobbie Cheemová Grubbová pri rozsudku Phillipsa nazvala „inteligentným mužom so skreslenou predstavou o vlastnej dôležitosti“, ktorý sa pre vlastný finančný zisk správal „bezočivo“.
Phillips bol „pripravený zradiť svoju krajinu za peniaze. Riskovali ste a nezaujímali ste sa o škody, ktoré ste napáchali,“ uviedla sudkyňa. Mužova exmanželka Amanda Phillipsová na súde svedčila, že jej bývalý manžel „sníval byť James Bond“ a bol posadnutý filmami o špiónstve.
Phillipsov právnik uviedol, že pri konaní jeho klienta boli „prvky fantázie“. Na súde zazneli aj prívlastky ako „stratená duša“ alebo „excentrický fantasta, ktorého život bol na dne“.
Brita Howarda Phillipsa uznali za vinného z nadviazania kontaktu so zahraničnými spravodajskými službami a ponúknutia informácií v rokoch 2023 až 2024. Muž súhlasil s pomocou pre dvoch ruských agentov a „Sašovi“ a „Dimovi“ odovzdal osobné informácie o vtedajšom ministrovi obrany Grantovi Shappsovi. Bola to napríklad jeho adresa, telefónne číslo alebo poloha jeho súkromného lietadla.
Saša a Dima boli v skutočnosti členovia britských spravodajských služieb v utajení. Nádejného špióna zatkli v máji 2024. Sudkyňa Bobbie Cheemová Grubbová pri rozsudku Phillipsa nazvala „inteligentným mužom so skreslenou predstavou o vlastnej dôležitosti“, ktorý sa pre vlastný finančný zisk správal „bezočivo“.
Phillips bol „pripravený zradiť svoju krajinu za peniaze. Riskovali ste a nezaujímali ste sa o škody, ktoré ste napáchali,“ uviedla sudkyňa. Mužova exmanželka Amanda Phillipsová na súde svedčila, že jej bývalý manžel „sníval byť James Bond“ a bol posadnutý filmami o špiónstve.
Phillipsov právnik uviedol, že pri konaní jeho klienta boli „prvky fantázie“. Na súde zazneli aj prívlastky ako „stratená duša“ alebo „excentrický fantasta, ktorého život bol na dne“.