Za pokus o špionáž odsúdili fanúšika Jamesa Bonda na sedem rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Muž súhlasil s pomocou pre dvoch ruských agentov.

Autor TASR
Londýn 7. novembra (TASR) - Britský súd v piatok odsúdil na sedem rokov väzenia 66-ročného muža za pokus o špionáž pre Rusko. Včas ju prekazili členovia britských spravodajských služieb v utajení, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Brita Howarda Phillipsa uznali za vinného z nadviazania kontaktu so zahraničnými spravodajskými službami a ponúknutia informácií v rokoch 2023 až 2024. Muž súhlasil s pomocou pre dvoch ruských agentov a „Sašovi“ a „Dimovi“ odovzdal osobné informácie o vtedajšom ministrovi obrany Grantovi Shappsovi. Bola to napríklad jeho adresa, telefónne číslo alebo poloha jeho súkromného lietadla.

Saša a Dima boli v skutočnosti členovia britských spravodajských služieb v utajení. Nádejného špióna zatkli v máji 2024. Sudkyňa Bobbie Cheemová Grubbová pri rozsudku Phillipsa nazvala „inteligentným mužom so skreslenou predstavou o vlastnej dôležitosti“, ktorý sa pre vlastný finančný zisk správal „bezočivo“.

Phillips bol „pripravený zradiť svoju krajinu za peniaze. Riskovali ste a nezaujímali ste sa o škody, ktoré ste napáchali,“ uviedla sudkyňa. Mužova exmanželka Amanda Phillipsová na súde svedčila, že jej bývalý manžel „sníval byť James Bond“ a bol posadnutý filmami o špiónstve.

Phillipsov právnik uviedol, že pri konaní jeho klienta boli „prvky fantázie“. Na súde zazneli aj prívlastky ako „stratená duša“ alebo „excentrický fantasta, ktorého život bol na dne“.
