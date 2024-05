Za pokus o únos venezuelského prezidenta Madura odsúdili 29 ľudí

Caracas 23. mája (TASR) - Venezuelský súd odsúdil 29 osôb na tresty odňatia slobody v dĺžke 21 až 30 rokov za účasť na neúspešnej vojenskej invázii proti vláde prezidenta Nicolása Madura v roku 2020. TASR o tom informuje podľa stredajších správ agentúry AFP a webovej stránky novín La Nación.



Deviatim osobám súd udelil 21-ročné tresty odňatia slobody a 20 odsúdil na 30 rokov, píše La Nación.



Invázia označovaná ako Operácia Gedeón bol pokus o únos Madura za účasti bývalých príslušníkov venezuelskej armády a zahraničných žoldnierov, ktorých najala venezuelská opozícia. Tá však tieto tvrdenia odmieta, rovnako ako USA.



Niekoľko ozbrojených skupín vstúpilo v máji 2020 z Kolumbie na územie Venezuely, kde údajne plánovali obsadiť letisko v Caracase a použiť ho pri preprave Madura do USA, kde bola na jeho hlavu vypísaná odmena.



Pri pokuse o inváziu došlo k prestrelke s venezuelskými vojakmi, pričom bolo zabitých najmenej osem amerických žoldnierov a mnoho ďalších bolo zadržaných.



"Skupina Venezuelčanov v spolupráci so zahraničnými aktérmi a silami uskutočnila prostredníctvom invázie po mori túto žoldniersku operáciu, ktorej cieľom bolo zavraždiť predstaviteľov úradov najvyššej úrovne vrátane Madura," uviedol venezuelský minister spravodlivosti Tarek William Saab. Dodal, že viacerí účastníci sa vyhýbajú spravodlivosti.



Venezuelský súd v auguste 2020 usvedčil v spojitosti s týmto neúspešným útokom dvoch žoldnierov zo Spojených štátov a odsúdil ich na 20 rokov väzenia. Neskôr boli vydaní do USA v rámci výmeny väzňov, pri ktorej bol prepustený aj Kolumbijčan Alex Saab, pripomína La Nación.