Za pokus o útek z Hongkongu odsúdili desať ľudí

Príbuzní 12 hongkonských demokratických aktivistov, ktorých zadržali čínske úrady za pokus o ilegálny útek na Taiwan v rýchlostnom motorovom člne počas tlačovej konferencie v Hongkongu 28. decembra 2020. Foto: TASR/AP

Peking 30. decembra (TASR) - Čínsky súd v stredu odsúdil desiatich prodemokratických aktivistov, ktorí sa pokúsili utiecť z Hongkongu na rýchlom motorovom člne, na tresty odňatia slobody od siedmich mesiacov do troch rokov. Informovala o tom agentúra AP.Súd v juhočínskom meste Šen-čen udelil najprísnejší trest jednému z dvoch obvinených organizátorov neúspešného úteku z 23. augusta, ktorého cieľom bolo dostať sa na Taiwan.Obžalovaní sa údajne obávali, že ich budú stíhať za aktivity na podporu hongkonského prodemokratického hnutia. Hongkonské médiá uviedli, že najmenej na jedného z nich mohol byť vydaný zatykač na základe nového prísneho zákona o národnej bezpečnosti, ktorý Peking v Hongkongu zaviedol v júni.Súd uviedol, že prebehlo neverejné pojednávanie s dvoma neplnoletými podozrivými, ktorým trest za nelegálny prechod cez hranice neudelí, hoci sa k činu priznali. Ďalšieho organizátora úteku odsúdil na dva roky väzenia, ostatným stanovil trest na sedem mesiacov odňatia slobody.Príbuzní obžalovaných uviedli, že im znemožnili najať si vlastnú obhajobu, a tvrdia, že obvinenia majú politický motív. Za prekročenie hraníc im hrozil trest do výšky jedného roka väzenia a za organizovanie úteku trest do siedmych rokov.Rozsudok je zrejmou výstrahou pre opozičných aktivistov, ktorí sa snažia vyhnúť opatreniam spojeným s novým zákonom o národnej bezpečnosti, konštatuje AP.Hongkong už zmrazil majetok a vydal zatykače na viacerých odporcov vlády, ktorí utiekli do zahraničia vrátane Británie, ktorá v roku 1997 odovzdala vládu nad týmto územím Číne.Hongkongu prisľúbili, že si 50 rokov od prechodu pod čínsku správu zachová oddelený politický, ekonomický a sociálny systém, zahŕňajúci značne väčšie slobody prejavu a protestu ako v pevninskej Číne. Podľa kritikov však Čína tento sľub fakticky odvolala svojimi krokmi, ako je zavedenie zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu, rozsiahle zatýkanie kritikov vlády či zrušenie volieb do hongkonskej Legislatívnej rady.