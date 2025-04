Za pokútny predaj lístkov do Kolosea udelili vysoké pokuty

Rím 8. apríla (TASR) - Taliansky protimonopolný úrad AGCM v utorok oznámil, že udelil pokutu takmer 20 miliónov eur za nezákonné praktiky pri predaji vstupeniek do rímskeho Kolosea oficiálnemu predajcovi a šiestim cestovným kanceláriám. V dôsledku ich konania boli do tejto vyhľadávanej archeologickej lokality dlhodobo predražené ceny lístkov a k tzv. základným vstupenkám sa v podstate nedalo dostať, píše TASR podľa agentúr ANSA a AFP.



Najvyššiu pokutu (sedem miliónov eur) zaplatí spoločnosť CoopCulture, ktorá v rokoch 1997 až 2024 spravovala oficiálny predaj vstupeniek do Kolosea. Podľa vyhlásenia AGCM vedome prispela k značnej a dlhodobej nedostupnosti vstupeniek v základnej hodnote.



Podľa AGCM primerane nepostupovala „proti automatizovanému hromadeniu vstupeniek“ a značnú časť lístkov viazala na predaj jej vlastných vzdelávacích zájazdov, čím sa obohacovala.



Turisti sa tak nevedeli priamo dostať k lístkom do Kolosea a boli nútení obracať sa na cestovné kancelárie či iné platformy. Tie predaj vstupeniek spájali s ďalšími službami, napríklad sprievodcom, vyzdvihnutím na istom mieste, prípadne prednostným vstupom do Kolosea, čo ich predražovalo.



Ďalšie pokuty dostalo šesť cestovných kancelárii z Talianska, Nemecka, Holandska a Írska, ktoré pomocou botov (automatizovaných nástrojov pre nákup) z CoopCulture získavali veľké množstvá lístkov, ktoré následne predávali na svojich platformách. Lístky tak boli oficiálne v podstate nedostupné.



Koloseum je najnavštevovanejšou pamiatkou Talianska. Podľa údajov ministerstva kultúry ho v roku 2023 navštívilo viac ako 12,3 milióna ľudí.