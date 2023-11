Za pomoc pri samovražde rodičov bol odsúdený známy herec kabuki

Tokio 17. novembra (TASR) - Jeden z najznámejších japonských hercov kabuki bol v piatok odsúdený na podmienečný trest za napomáhanie rodičom pri samovražde. Ennosuke Ičikawa dostal trest odňatia slobody na tri roky s podmienečným odkladom na päť rokov. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Hercovu matku a otca (tiež herca kabuki) našli spolu so synom v máji tohto roka v bezvedomí v jeho tokijskom dome. Rodičia neskôr zomreli, syn bol v júni zatknutý.



Podľa správ médií si Ičikawa chcel vziať život, pretože očakával publikovanie bulvárneho článku o sexuálnom obťažovaní. Pre samovraždu sa rozhodli všetci traja a rodičia za asistencie syna užili lieky na spanie.



Ičikawu po príchode záchranárov do jeho domu dokázali prebrať, jeho 76-ročný otec a 75-ročná matka neskôr zomreli.



"Myslel som si, že zanechám hlboké jazvy na tradícii a kultúre kabuki," povedal o reakcii na bulvárny článok. "Je mi ľúto, že som prežil iba ja a moji rodičia zomreli," dodal. "Dostal som šancu žiť ďalej. Odteraz sa budem snažiť prísť na to, čo môžem urobiť."



Produkčná spoločnosť Šočiku, ktorá Ičikawu angažovala pre hlavné úlohy v mnohých predstaveniach, o jeho prípadnom návrate na scénu ešte nerozhodla. "Vzhľadom na jeho prínos do sveta kabuki by sme ho radi podporili," ale "nikdy nezakrývame oči pred dopadom, ktorý mal jeho čin na spoločnosť," uviedla.



Ičikawa pôsobil v Londýne, Amsterdame a v Parížskej opere, bol tiež nominovaný na cenu Laurence Oliviera za tanečný výkon.



Kabuki je vysoko štylizovaná forma tradičného japonského divadla a od roku 2008 patrí do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.