Za porušenie opatrení v boji proti koronavírusu hrozí Rumunom väzenie

Bukurešť 19. marca (TASR) - Trest odňatia slobody až do 15 rokov hrozí občanom Rumunska, ak nebudú dodržiavať obmedzenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a ich správanie povedie k infikovaniu iných osôb či dokonca k úmrtiu na chorobu Covid-19. Vyplýva to z vládneho dekrétu, ktorý nadobudol okamžitú účinnosť vo štvrtok, píše agentúra AFP.



Tri roky väzenia budú hroziť v prípade, že ľudia nebudú dodržiavať príslušnú legislatívu, no ich konanie nebude mať žiadne následky pre zdravie ľudí. Ak naopak ich činy povedú k novým prípadom nákazy, môžu dostať až päťročný trest väzenia. Ak nakazia dve alebo viac osôb, trest môže byť až desaťročný. Ak osoba, ktorú koronavírusom nakazili, zomrie, hrozí im 15-ročný trest, uvádza sa vo vládnom dekréte.



"Nemôžeme akceptovať nezodpovedných ľudí, ktorí sa voľne pohybujú a infikujú tak iných," vyhlásil tamojší premiér Ludovic Orban.



Vzhľadom na masívne sprísnenie opatrení v rámci celej Európy vyzvalo Rumunsko svojich občanov žijúcich v zahraničí, aby sa do krajiny momentálne nevracali.



V Rumunsku doteraz zaznamenali 227 prípadov nákazy. V karanténe je 3800 ľudí.



V snahe spomaliť koronavírusovú pandémiu vyhlásil v pondelok rumunský prezident Klaus Iohannis na celom území krajiny stav núdze s platnosťou 30 dní.