Za poškodenie či zbúranie pamiatky v Česku navrhujú zvýšenie pokút

Praha 5. januára (TASR) - Desať až dvadsať miliónov korún by mohla byť pokuta za poškodenie alebo zničenie pamiatkovo chránených objektov v Česku. Senátny kultúrny výbor v utorok v rámci senátorskej novely pamiatkového zákona totiž podporil päťnásobné zvýšenie pokút za ničenie pamiatok.



V prípade kultúrnych pamiatok by sa pokuta zdvihla zo súčasných dvoch na desať miliónov korún a v prípade národných kultúrnych pamiatok zo štyroch na dvadsať miliónov korún, informuje spravodajský webový portál iDNES.cz.



Zvýšenie peňažnej sankcie autori novely zdôvodnili tým, že súčasná výška pokút, ktorá bola uzákonená pred 16 rokmi, je s ohľadom na rastúce ceny nehnuteľností nedostatočná a málo odstrašujúca.



Senátor a starosta Chebu Miroslav Plevný namietol, že na zvýšenie sankcií nie je dôvod, pretože úrady nevyužívajú ani ich doterajšie maximálne hranice. Podľa chomutovského senátora Přemysla Rabasa naopak ani navrhované zvýšenie nebude dostatočnou hrozbou proti nevhodným stavebným zásahom do pamiatkových objektov.



Novelu predložila už predvlani senátorka a starostka Prahy 10 Renata Chmelová spolu s ôsmimi kolegami. Novela je podľa nich reakciou na opakované prípady, keď vlastníci pamiatkovo chránených objektov úmyselne porušujú povinnosti stanovené zákonom s tým, že eventuálna nevysoká pokuta sa pre nich stáva iba sprievodnou investíciou.



V uplynulých rokoch tak bola bez ohľadu na pamiatkovú ochranu zdemolovaná napríklad vila Šafránka na pražských Vinohradoch alebo dve vily v pražskej štvrti Ořechovka, uviedli senátori.



Pri stanovení výšky pokuty vychádzali autori novely z návrhu zákona o ochrane pamiatkového kultúrneho fondu, ktorý v roku 2019 pripravilo ministerstvo kultúry.



Novela by v prípade, ak sa s ňou stotožní Senát ako celok a následne i Poslanecká snemovňa, mala platiť od polovice roku 2023. Mohla by sa tiež stať súčasťou širších úprav pamiatkového zákona, s ktorých predložením ministerstvo kultúry čaká na dohodu o zmenách stavebného zákona.