Za posledné dni odišli z Ruska do exilu desiatky novinárov

Moskva 7. marca (TASR) - V uplynulých dňoch z Ruska do exilu odišlo najmenej 150 novinárov. Dôvodom sú trestné stíhanie za "falošné správy" o vojne, ktorú Rusko vedie na Ukrajine, zablokovanie prístupu na spravodajské weby či zákaz vysielať udelený viacerým elektronickým médiám.



Ako v pondelok informovala agentúra Belsat.eu, po vypuknutí vojny na Ukrajine odišla z Ruska takmer celá moskovská redakcia spravodajského webu Meduza.io, ktorú tvorilo asi 20 ľudí, ako i novinári televízie Dožď, legendárnej rozhlasovej stanice Echo Moskvy či vplyvného nezávislého denníka Novaja gazeta.



Z Ruska odišiel alebo odchod zvažuje okrem iných šéfredaktor TV Dožď Tichon Dziadko, moderátor tejto televízie Michail Fišman, šéfredaktor webu Republic.ru Dmitrij Kolezev a filmový kritik Anton Dolin.



Evakuované z Ruska už medzičasom boli aj pobočky veľkých západných médií: väčšina "ruskej služby" britskej spravodajskej stanice BBC (najmenej 15 ľudí), agentúry Bloomberg a stanice Rádio Sloboda (RFE/RL).



Od 4. marca totiž v Rusku platí zákon o trestnom postihu za "falošné správy" o ruskej armáde. Viaceré médiá po prijatí zákona oznámili, že ukončujú svoju činnosť, alebo nebudú písať o vojne, ako napr. Novaja gazeta, či web The Bell, aby sa tak vyhli riziku, že ich redaktori - alebo dokonca i čitatelia - budú stíhaní za svoju tvorbu alebo (v prípade čitateľov) jej zdieľanie, napr. na sociálnych sieťach.



Mnohé weby, ktorých čitateľom úrady zablokovali prístup - napr. web Mediazona, situáciu vyriešili vytvorením alternatívnej webovej stránky alebo našli iný spôsob, ako fungovať.



Ako je známe, po začatí ruskej invázie na Ukrajinu - od 24. februára - ruská Federálnej služby pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) od médií vyžaduje, aby dianie na Ukrajine označovali za "špeciálnu vojenskú operáciu", a nepísali o nej ako o "vojne". Médiá tiež musia vychádzať len z oficiálnych ruských zdrojov.



Táto situácia má vplyv aj na mladých adeptov žurnalistiky: Anastasija Naumenková sa pre agentúru AFP vyjadrila, že pre zákaz akýchkoľvek informácií "očierňujúcich" ruské ozbrojené sily sa zrejme musí vzdať svojho novinárskeho sna.



"Kto už len potrebuje moju profesiu so všetkou touto cenzúrou?" pýtala sa mladá žena a dodala: "Ako žiť vo svete, ktorý sa scvrkol len na Rusko?"