Za posledných 24 hodín pri útokoch na Ukrajine zahynulo 5 civilov
V dôsledku poškodenia energetického objektu v meste Nižyn zostalo bez elektriny približne 4500 odberateľov.
Autor TASR
Kyjev/Moskva 8. októbra (TASR) - Terčom útokov ruských dronov sa v noci na stredu v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny stal objekt energetickej infraštruktúry a železničná trať, informovala britská stanica BBC, píše TASR.
V dôsledku poškodenia energetického objektu v meste Nižyn zostalo bez elektriny približne 4500 odberateľov.
Neďaleko Nižyna drony zaútočili aj na nákladný vlak a poškodili železničné koľaje v smere do Kyjeva. Vlaková doprava v oblasti bola pozastavená, informovali miestne úrady s odvolaním sa na Ukrajinskú železničnú spoločnosť (Ukrzaliznycia).
Ukrajinská ministerka energetiky Svitlana Hrynčuková v noci na stredu na sociálnej sieti Facebook informovala, že len za posledných 24 hodín ruská armáda podnikla viac ako 26 útokov na energetické zariadenia na Ukrajine.
Spresnila, že Sumská, Černihivská, Charkovská, Dnepropetrovská, Donecká, Odeská a Poltavská oblasť „sú prakticky každý deň pod nepriateľskou paľbou.“ Vyzvala preto partnerov Ukrajiny, aby pomohli so zariadeniami a vybavením, ktoré by nahradili tie poškodené. Uviedla tiež, že Ukrajina potrebuje predovšetkým ďalšie systémy protivzdušnej obrany a elektronického boja na ochranu svojej kritickej infraštruktúry.
Ukrajinská armáda v stredu vo svojej rannej zvodke uviedla, že tieto útoky sú pokračovaním ruskej stratégie útokov na civilné oblasti a infraštruktúru s cieľom vyvíjať tlak na Ukrajinu a zároveň ignorovať výzvy na prímerie.
Najväčšia súkromná energetická spoločnosť na Ukrajine DTEK opakovane upozornila, že útoky Ruska na energetickú infraštruktúru predstavujú hrozbu pre energetickú sieť Ukrajiny pred zimou. Ide o taktiku, v dôsledku ktorej boli počas doterajších vojnových zím na Ukrajine bez elektriny státisíce ľudí.
Regionálne úrady v stredu informovali, že pri ruských útokoch na Ukrajine bolo za posledných 24 hodín zabitých najmenej päť civilistov a ďalších 37 ich bolo zranených vrátane štvorročného dievčatka.
