Gubernátori: Za posledné hodiny zahynulo na východe Ukrajiny šesť ľudí

Kyjev 16. mája (TASR) — Šesť ľudí bolo za posledných 24 hodín zabitých v Charkovskej a Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, informovali v utorok tamojší gubernátori. TASR prevzala správu z portálu britského denníka The Guardian.



Pri ostreľovaní obce Dvorična v Charkovskej oblasti zahynuli žena a muž, ďalšieho muža so zraneniami previezli do nemocnice, uviedol gubernátor Oleh Synehubov.



Pri ruských útokoch na mesto Avdijivka v Doneckej oblasti prišli o život štyria ľudia, oznámil gubernátor Pavlo Kyrylenko.



Ďalší traja ľudia utrpeli zranenia v meste Časiv Jar, ležiacom tiež v Doneckej oblasti, približne 15 kilometrov západne od Bachmutu, ktorý je niekoľko mesiacov centrum urputných bojov ukrajinských a ruských síl.