Za posledných 24 hodín zaznamenali v USA 1997 úmrtí na koronavírus

Washington 20. apríla (TASR) - Počet úmrtí na nový koronavírus v Spojených štátoch sa za posledných 24 hodín zvýšil o takmer 2000 a dosiahol celkovo 40.661. Vyplýva to z nedeľňajších údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa, informovala agentúra AFP.



Nárast počtu úmrtí o 1997 je o niečo vyšší než 1891 ľudí, ktorí v USA zomreli za predošlých 24 hodín do soboty večera miestneho času.



V stredu podľa rovnakých údajov dosiahol denný počet úmrtí v krajine viac ako 2500.



Spojené štáty majú v súčasnosti najviac potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom i úmrtí na ochorenie COVID-19 na svete. Celkový počet infikovaných v nedeľu v krajine vzrástol na 759.086.



Najviac zasiahnutým v USA je štát New York, ktorého guvernér Andrew Cuomo v nedeľu vyhlásil, že tamojšia epidémia už zrejme kulminovala a dostala sa do fázy poklesu.