Za posledných deň odhalili na južnej Morave 115 nelegálnych migrantov

Praha 13. októbra (TASR) - Za posledných 24 hodín odhalili policajti na južnej Morave 115 utečencov zo Sýrie. Z toho 70 migrantov sa vo štvrtok večer cez bývalý hraničný priechod Lanžhot-Stará cesta pokúsilo prejsť v nákladnom aute. V piatok to uviedla česká polícia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Vodič ignoroval výzvu na zastavenie, auto odstavil obďaleč a utiekol do priľahlého lesa. Pátranie po ňom stále prebieha, nasadený bol aj vrtuľník s termovíziou," spresnil hovorca polície Juhomoravského kraja Pavel Šváb.



Za posledný týždeň riešila polícia v tejto oblasti niekoľko podobných prípadov. V dodávke na hraničnom priechode Hodonín-Holíč odhalili 23 utečencov a viac než 40 Sýrčanov sa tiesnilo v dodávke, ktorú zastavili na diaľnici D2 pri Lanžhote.



Podľa vedúceho juhomoravskej cudzineckej polície Radka Padělka zadržali troch prevádzačov pre podozrenie zo spáchania trestného činu organizovania a umožnenia nedovoleného prekročenia štátnej hranice.



Cudzincov podľa jeho slov poučili, že nespĺňajú podmienky na vstup do ČR, odopreli im vstup na české územie a vrátili späť na Slovensko.