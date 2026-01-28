< sekcia Zahraničie
Za požiarom židovskej nemocnice v Berlíne nebol antisemitský motív
Autor TASR
Berlín 28. januára (TASR) - Po požiari v židovskej nemocnici v Berlíne, ku ktorému došlo počas uplynulej noci, nemá nemecká polícia v danej chvíli podozrenie, že by malo ísť o antisemitský motív. TASR o tom informuje na základe agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na hovorcu polície.
Pôvodne berlínska polícia nevylučovala, že za požiarom môže byť politický motív. „V tejto chvíli neexistujú žiadne náznaky antisemitského motívu požiaru, ktorý tam bol založený,“ povedal hovorca, ktorého agentúra cituje.
Hovorca polície spresnil, že zadržali 71-ročného pacienta. Ten mal v utorok večer v nemocničnej izbe zapáliť predmet a tým spôsobiť požiar na klinike v berlínskej štvrti Gesundbrunnen.
Požiar sa podarilo uhasiť bez toho, aby bola nutná evakuácia nemocnice. Celkovo sa pri ňom zranilo štrnásť ľudí, medzi nimi aj podozrivý, ďalej policajti a personál nemocnice, ale žiadni pacienti, spresnil policajný hovorca. Zranenia utrpeli najmä v dôsledku nadýchania sa splodín.
