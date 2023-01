Za prechádzku v plavkách po Splite dostanú ľudia pokutu 150 eur

Split 29. januára (TASR) - Miestni obyvatelia a turisti sa už nebudú môcť prechádzať po uliciach chorvátskeho mesta Split iba v plavkách. Tamojšie úrady totiž prijali novú vyhlášku, na základe ktorej dostanú dovolenkári a miestni obyvatelia pokutu vo výške 150 eur, ak budú chodiť po meste bez trička alebo iba v bikinách. V nedeľu o tom informovala chorvátska tlačová agentúra HINA.



Nová vyhláška vstúpila do platnosti 1. januára a ľudia, ktorí porušia tieto predpisy, budú musieť zaplatiť spomínanú pokutu.



Pokutu v rovnakej výške 150 eur budú musieť zaplatiť aj tí ľudia, ktorí budú piť alkohol na verejných miestach. Pokuta sa bude udeľovať tiež za prechádzku so psom, ktorý nebude na vôdzke, a to približne 66 eur.



Svetoznáme letovisko Dubrovník zaviedlo podobné predpisy v roku 2020, predovšetkým pokuty pre ľudí, ktorí sa prechádzajú po starej, historickej časti mesta v plavkách.



Teraz nasleduje príklad Dubrovníka aj Split, jedno z hlavných turistických letovísk na chorvátskom pobreží Jadranského mora. Po meste už osadili značky, ktoré ukazujú, aké oblečenie nie je vhodné v uliciach.