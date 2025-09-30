< sekcia Zahraničie
Za prezidenta EANA zvolili Stefana De Alessandriho z agentúry ANSA
Novým členom EANA sa stala lotyšská tlačová agentúra LETA, ktorú bude na valnom zhromaždení zastupovať generálny riaditeľ Juris Mendziš.
Autor TASR
Atény 30. septembra (TASR) - Európska aliancia tlačových agentúr (EANA) si v utorok na valnom zhromaždení v gréckych Aténach za nového predsedu na najbližšie dva roky zvolila Stefana De Alessandriho, generálneho riaditeľa talianskej tlačovej agentúry ANSA. Na pozícii nahradí Fabricea Friesoho z francúzskej tlačovej agentúry AFP, ktorému uplynulo funkčné obdobie. Informuje o tom TASR.
„Je mi cťou, že môžem prispieť svojimi odbornými znalosťami k činnosti EANA, pretože verím, že spolupráca medzi agentúrami je nevyhnutná na riešenie zložitosti dnešného informačného prostredia. S úprimnou vďakou preberám funkciu prezidenta po Fabriceovi Friesovi, ktorý za uplynulé dva roky odviedol vynikajúcu prácu,“ uviedol De Alessandri.
Valné zhromaždenie tiež zvolilo nového člena Rady EANA, ktorým najbližšie tri roky bude predseda predstavenstva a generálny riaditeľ gréckej tlačovej agentúry ANA-MPA Aimilios Perdikaris.
Novým členom EANA sa stala lotyšská tlačová agentúra LETA, ktorú bude na valnom zhromaždení zastupovať generálny riaditeľ Juris Mendziš.
EANA, ktorej členom je aj TASR, je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv. Tvorí ju 33 členských agentúr.
