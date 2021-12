Za prezidenta Gambie bol znovuzvolený Adam Barrow

Banjul 5. decembra (TASR) - Za víťaza prezidentských volieb v Gambii bol v nedeľu so ziskom približne 53 percent hlasov vyhlásený úradujúci prezident tejto západoafrickej krajiny Adama Barrow. Konečné výsledky sobotňajších volieb oznámila volebná komisia, informujú agentúry AFP a Reuters.



Barrow (53) si tak zaistil druhé funkčné obdobie na poste hlavy štátu. Na prvom mieste sa umiestnil s výrazným náskokom, za ním nasledoval - len s 28 percentami hlasov - politický veterán Ousainou Darboe. Zo sčítania všetkých hlasov vyplýva, že Barrowa podporilo 457.519 ľudí a Darboea 238.253 osôb, uvádza agentúra DPA.



Predseda volebnej komisie Alieu Momarr Njai vyhlásil Barrowa za víťaza po tom, čo niektorí jeho súperiaci kandidáti odmietli čiastkové výsledky, ktoré tiež naznačovali jeho prvenstvo.



Darboe a dvaja ďalší kandidáti, Mama Kandeh a Essa Mbye Faal, argumentovali tým, že zverejnenie výsledkov trvalo dlhšie než sa očakávalo, a objavili sa podľa nich i problémy v hlasovacích miestnostiach. Žiadne konkrétne dôkazy o údajných nezrovnalostiach však nepredložili.



Voliči si v sobotňajších prezidentských voľbách vyberali zo šestice kandidátov. Všetky politické strany, ktoré majú vo voľbách svojich kandidátov, podľa DPA sľúbili priniesť zmenu do tejto krajiny, ktorá bola sužovaná počas diktatúry predchádzajúceho prezidenta Yahyu Jammeha.



Jammeh bol prezidentom Gambie od novembra 1996 do januára 2017. Jeho 22-ročná vláda sa vyznačovala zabíjaním a mučením politických oponentov. V decembri 2016 ho v prezidentských voľbách porazil úradujúci prezident Barrow. Jammeh najskôr výsledky hlasovania odmietal uznať. V januári 2017 však odovzdal moc Barrowovi a opustil krajinu. Odvtedy žije v exile v Rovníkovej Guiney.



Podľa Reuters sa však počas kampane prostredníctvom telefonických prejavov, ktoré sa vysielali na predvolebných zhromaždeniach, usiloval zasahovať do volieb a presviedčať svojich priaznivcov, aby hlasovali za opozičnú koalíciu.