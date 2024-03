Za prezidenta Pakistanu bol druhýkrát zvolený Ásif Alí Zardárí

Islamabad 9. marca (TASR) - Ásif Alí Zardárí bol v sobotu druhýkrát zvolený za prezidenta Pakistanu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Hlavu štátu volí v Pakistane na obdobie piatich rokov zbor voliteľov zložený z poslancov oboch komôr parlamentu a štyroch provinčných snemov. Za Zardárího pritom podľa pakistanskej volebnej komisie hlasovalo 411 voliteľov a proti 181. Oficiálne uvedenie Zardárího do úradu sa očakáva v nedeľu.



Zardárího do tejto prevažne ceremoniálnej funkcie vybrala Pakistanská ľudová strana (PPP), ktorú podporila Pakistanská moslimská liga-Naváz (PML-N). Koalícia týchto strán, ktorej súčasťou je aj niekoľko menších subjektov, vznikla po parlamentných voľbách, ktoré sa konali 8. februára. Na základe tejto koaličnej dohody bol v pondelok do fučke premiéra vymenovaný líder PML-N Šáhbáz Šaríf.



Februárové voľby v Pakistane boli poznačené obvineniami z manipulácie a ovplyvňovania. Bývalý pakistanský premiér Imran Chán bol totiž uväznený a bolo mu zakázané sa vo voľbách zúčastniť. Terčom zadržania sa stali aj niektorí členovia jeho Pakistanského hnutia pre spravodlivosť (PTI).



PTI však nakoniec prekonala očakávania a vo voľbách získala najviac kresiel v parlamente. Nebolo ich však dosť na to, aby v ňom získala väčšinu, čím sa otvorila cesta pre koalíciu PPP a PML-N. PTI však tvrdí, že internetový výpadok vo volebný deň a obrovské oneskorenie pri ohlasovaní výsledkov volieb boli použité na zakrytie celoštátnej manipulácie, ktorá zabránila víťazstvu hnutia.



Zardárí (68) je vdovcom po Bénazír Bhuttovej, prvej žene, ktorá bola v Pakistane vymenovaná do funkcie premiéra. Za prezidenta bol Zardárí zvolený aj v roku 2008, pričom podľa AFP sa tak stalo zo sympatie po tom, čo jeho manželka zomrela v rámci svojej kampane za znovuzvolenie pri atentáte. Vo fukcii zotrval do roku 2013.



Zardárí v minulosti opakovane čelil obvineniam z úplatkárstva, pričom vo väzení strávil vyše 11 rokov, čo je aj na pomery v pakistanskej politike veľa. Zardárí je však známy tým, že sa dokáže rýchlo otriasť zo škandálov, ktoré pre iných znamenajú koniec kariéry, konštatuje AFP.