Za prípravu útoku na odvodové centrum v Rusku odsúdili muža na 8 rokov

Petrohrad 18. januára (TASR) - Vojenský súd v ruskom meste Petrohrad odsúdil muža na osem rokov väzenia pre obvinenia z terorizmu a vlastizrady. V roku 2022 plánoval podpáliť sídlo strediska pre odvod do armády. TASR prevzala štvrtkovú správu z tlačovej agentúry AFP.



Podľa súdu ošetrovateľ Maxim Asrijan plánoval hodiť podomácky vyrobený Molotovov koktail do vojenskej odvodovej budovy v Petrohrade, ale v poslednej chvíli si to rozmyslel. Bol motivovaný "extrémistickými názormi" a podporoval ukrajinské ozbrojené sily. Obvinenia z terorizmu a vlastizrady ruská prokuratúra využíva proti ľuďom, ktorí protestujú proti vojne Ruska na Ukrajine.



Rusko zažilo na jeseň 2022 sériu útokov na odvodové strediská po vyhlásení "čiastočnej mobilizácie". Vladimi Putin tak chcel získať do bojov na Ukrajine vyše 300.000 mužov. Státisíce mladých Rusov však pred povolávacím rozkazom utiekli do cudziny.



Asrijan uzavrel dohodu o vine a treste a priznal sa, že nadránom 1. októbra 2022 doniesol zápalnú fľašu k budove, ale útok nepodnikol, keď zbadal množstvo policajtov a obával sa, že ho chytia alebo identifikujú.



Asrijan vysvetlil, že nechcel zraniť ľudí pracujúcich v budove. Uviedlo to médium AvtoZak Live, ktoré monitoruje súdny systém Ruska.