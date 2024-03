Za prvým motocyklom stál G. Daimler. Narodil sa pred 190 rokmi

Schorndorf/Bratislava 16. marca (TASR) - Za prvým motocyklom, motorovým člnom či prvým funkčným motorovým vozidlom stál nemecký inžinier, výrobca motorov a automobilov Gottlieb Daimler. V nedeľu 17. marca uplynie od jeho narodenia 190 rokov.



Gottlieb Daimler sa narodil 17. marca 1834 v nemeckom Schorndorfe. Pôvodne sa vyučil za zámočníka a špecializoval sa na výrobu pušiek. Učenie úspešne ukončil, keď pod dohľadom majstrov vyrobil dvojhlavňovú pištoľ. Svoje vedomosti si neskôr rozšíril štúdiom strojárstva na Polytechnickej škole v Stuttgarte.



Koncom roku 1863, keď mal za sebou niekoľko zamestnaní v oblasti techniky, sa stal riaditeľom strojárskeho závodu Bruderhaus v Reutlingene, kde v roku 1865 stretol budúceho blízkeho spolupracovníka Wilhelma Maybacha.



V roku 1869 viedol dielňu strojárskej spoločnosti v Karlsruhe a v roku 1872 nastúpil do továrne na výrobu plynových motorov Gasmotorenfabrik Deutz, kde prevzal vedenie dielní po majiteľovi fabriky Nikolausovi Ottovi. V Deutzi pracoval ako technický riaditeľ až do roku 1882. Tu sa zoznámil s princípom štvortaktného motora, ktorý vynašiel Otto. Práve pod Daimlerovým vedením sa spoločnosť vypracovala na svetovú jednotku v produkcii plynových motorov.



V roku 1882 sa Daimler kvôli sporu okolo prvého motora na benzínový pohon rozišiel s Nikolausom Ottom, usadil sa v kúpeľnom meste Bad Cannstatt a založil si tu vlastnú dielňu. Zameral sa vývoj malých rýchlych spaľovacích motorov, ktoré by mali univerzálne využitie. Už o rok neskôr potvrdil, že spoločne so svojím spolupracovníkom Maybachom skonštruoval jednovalcový štvortaktný motor, ktorý ako palivo využíval benzín.



Ďalším spoločným vynálezom dvojice Daimler-Maybach bolo motorové pojazdné vozidlo z roku 1885, čo bol upravený bicykel s motorom na benzínový pohon, čím vlastne vznikla prvá motorka na svete.



V roku 1886 zabudoval Daimler svoj motor do člna a vytvoril tak prototyp motorového člna a o rok neskôr ho použil do električky. Do koša vzduchového balóna namontoval svoj motor v roku 1888, čím vytvoril jednu z prvých vzducholodí poháňaných motorom. V roku 1892 vyvinuli spolu s Maybachom prvý dvojvalcový motor.



Daimler s Maybachom a priemyselníkmi Maxom Duttenhoferom a Wilhelmom Lorenzom založili v roku 1890 spoločnosť Daimler-Motor, ktorú po sporoch s Lorenzom zakrátko opustil. Už v roku 1894 sa však na základe podpory britského priemyselníka Frederika Simmsa do nej vrátil a stal sa predsedom dozornej rady.



V roku 1899 sa podnikateľ rozhodol začať so sériovou výrobou automobilu, ktorý osobne preňho navrhol Maybach. Vozidlo dostalo názov Mercedes podľa mena dcéry Daimlerovho vodiča, konštruktéra a obchodníka Emila Jellinka. Zrodil sa jeden z najznámejších automobilov na svete.



Gottlieb Daimler zomrel 6. marca 1900 v Bad Cannstatte, kde jej aj pochovaný. Jeho firma fungovala samostatne do roku 1926, keď sa zlúčila s firmou Carla Benza na akciovú spoločnosť Daimler-Benz.