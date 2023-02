Za rabovanie v oblastiach zasiahnutých zemetrasením zadržali 48 ľudí

Istanbul 11. februára (TASR) - Turecké úrady v sobotu zadržali 48 ľudí v súvislosti s rabovaním v regiónoch postihnutých ničivým zemetrasením. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestne médiá.



Podozrivých zadržali v ôsmich rôznych provinciách v rámci vyšetrovania prípadov rabovania, uviedla štátna tlačová agentúra Anadolu.



Zemetrasenie s magnitúdou 7,8 zasiahlo oblasť okolo turecko-sýrskych hraníc v noci na pondelok. Nešťastie si v oboch krajinách podľa miestnych úradov vyžiadalo už viac ako 25.000 obetí.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok vyhlásil stav núdze v desiatich juhovýchodných provinciách zasiahnutých zemetrasením, ktorý potrvá tri mesiace.



Podľa vyhlášky zverejnenej v oficiálnom vestníku môžu teraz prokurátori v rámci rozšírených právomocí zadržiavať ľudí za trestné činy rabovania sedem dní oproti štyrom.



Erdogan v sobotu vyhlásil, vláda zasiahne proti tým, ktorí v postihnutých regiónoch rabujú a páchajú iné zločiny.



"Vyhlásil sme núdzový stav... Znamená to, že ľudia, ktorí sa zapájajú do rabovania alebo únosov, by odteraz mali brať na vedomie, že majú za chrbtom pevnú ruku štátu," vyhlásil Erdogan počas návštevy zóny postihnutej zemetrasením.