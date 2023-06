Za rok klesol počet pôrodov v Maďarsku o takmer osem percent

Budapešť 30. júna (TASR) — V máji sa v Maďarsku narodilo 7014 detí, počet úmrtí dosiahol 9970. V porovnaní s májom 2022 klesol počet narodených o 7,9 percenta, úmrtí o 2,4 percenta a sobášov o 25 percent, uviedol v piatok pre agentúru MTI Ústredný štatistický úrad (KSH). Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Prirodzený úbytok obyvateľstva predstavoval v uvedenom mesiaci 2956 ľudí, čo je o 349 viac než v máji 2022. Zosobášených bolo 5442 párov, medziročne o 1790 menej.



Od júna 2022 do mája 2023 sa narodilo 89.250 detí, teda o 1,3 percenta, respektíve o 1181 menej ako v období od júna 2021 do mája 2022.



Tento rok sa od januára do mája narodilo o 2,2 percenta viac detí. Počet pôrodov v porovnaní s rovnakými obdobiami vlaňajška sa od januára do marca zvýšil o 7,6 percenta, od apríla do mája klesol o 5,2 percenta.



Internetové vydanie denníka Népszava v tejto súvislosti uvádza, že obyvateľov Maďarska ubúda od roku 1980. V uplynulých desiatich rokoch ich počet klesol o 334.000.