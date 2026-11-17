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Za schvaľovanie útoku v Krakove na internete obvinili 20-ročného muža
Podozrivý sa priznal a vyšetrovateľom poskytol vysvetlenie, uviedla v utorok okresná prokuratúra v Lomži.
Autor TASR
Varšava 17. novembra (TASR) - Dvadsaťročného muža z okolia mesta Lomža na severovýchode Poľska obvinili z verejného podnecovania k vražde na internete a zo schvaľovania útoku zo 7. novembra v centre Krakova. Išlo o jeho komentár na sociálnych sieťach, informuje TASR na základe utorňajšej správy agentúry PAP.
Podozrivý sa priznal a vyšetrovateľom poskytol vysvetlenie, uviedla v utorok okresná prokuratúra v Lomži. Polícia predtým informovala, že muž tvrdil, že komentár zverejnil v zápale hnevu a vymazal ho po tom, čo ho ostatní používatelia varovali, že by sa kvôli nemu mohol dostať do problémov.
Súd zamietol žiadosť prokuratúry o vyšetrovaciu väzbu pre obvineného a uložil mu miernejšie preventívne opatrenia vrátane policajného dohľadu a zákazu opustiť krajinu. V prípade odsúdenia mu hrozí trest odňatia slobody až na tri roky.
Muž komentáre zverejnil na sociálnej sieti Facebook deň po útoku v Krakove. Podľa prokuratúry vyjadroval útočníkovi podporu, používal vulgarizmy na adresu poľskej polície a vyjadroval sklony k páchaniu násilia voči iným ľuďom.
Podozrivý sa priznal a vyšetrovateľom poskytol vysvetlenie, uviedla v utorok okresná prokuratúra v Lomži. Polícia predtým informovala, že muž tvrdil, že komentár zverejnil v zápale hnevu a vymazal ho po tom, čo ho ostatní používatelia varovali, že by sa kvôli nemu mohol dostať do problémov.
Súd zamietol žiadosť prokuratúry o vyšetrovaciu väzbu pre obvineného a uložil mu miernejšie preventívne opatrenia vrátane policajného dohľadu a zákazu opustiť krajinu. V prípade odsúdenia mu hrozí trest odňatia slobody až na tri roky.
Muž komentáre zverejnil na sociálnej sieti Facebook deň po útoku v Krakove. Podľa prokuratúry vyjadroval útočníkovi podporu, používal vulgarizmy na adresu poľskej polície a vyjadroval sklony k páchaniu násilia voči iným ľuďom.