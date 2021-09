Za šéfa bavorskej CSU opätovne zvolili Markusa Södera

Norimberg 10. septembra (TASR) - Bavorský premiér Markus Söder bol v piatok na zjazde Kresťanskosociálnej únie (CSU) v Norimbergu veľkou väčšinou hlasov opätovne zvolený za šéfa tejto nemeckej koaličnej strany. Informovala o tom agentúra DPA.



Söder ako jediný kandidát získal 600 zo 685 hlasov delegátov. Zvolený na post lídra strany bol tak so ziskom 87,6 percenta hlasov, čo je menej než dosiahol v októbri 2019 (91,3 percenta). Celkovo bolo odovzdaných 694 hlasov, z ktorých bolo deväť neplatných.



Oficiálne ho do boja o funkciu šéfa CSU nominovala predsedníčka bavorského krajinského snemu Ilse Aignerová.



Söder predtým účastníkov dvojdňového zjazdu strany, ktorý pokračuje v sobotu, vyzval na súdržnosť so sesterskou Kresťanskodemokratickou úniou (CDU) a spoločným kancelárom na kandidáta Arminom Laschetom. Zdôraznil, že si je istý tým, že konzervatívna Únia CDU/CSU dobehne v posledných dvoch týždňoch pred parlamentnými voľbami priepasť v prieskumoch verejnej mienky, v ktorých výrazne zaostáva za sociálnymi demokratmi (SPD).



"Prieskumy nie sú dostačujúce. Hrozí politický prepad," varoval Söder pred vznikom novej ľavicovej vlády SPD, Zelených a strany Ľavica. "Za kancelára chceme Armina Lascheta a nie Olafa Scholza (SPD) či Annalena Baerbockovú (Zelení)," vyhlásil.



Nemecké voľby do Spolkového snemu sa konajú 26. septembra a odchádzajúca kancelárka Angela Merkelová sa po 16 rokoch vlády už o ďalšie funkčné obdobie neuchádza.