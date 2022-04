Za šéfa rakúskych Zelených bol znovuzvolený vicekancelár Werner Kogler

Viedeň 30. apríla (TASR) - Za šéfa rakúskych Zelených bol v sobotu na zjazde strany v meste Villach v spolkovej krajine Korutánsko znovuzvolený vicekancelár Werner Kogler so ziskom 96,4 percenta hlasov. TASR prevzala správu z agentúry APA.



Kogler tak zostane predsedom Zelených ďalšie tri roky. Oproti roku 2018, keď bol zvolený 99,02 percentami hlasov delegátov strany, si mierne pohoršil. Kogler získal v sobotu 242 z 251 platných hlasov a bol jediným kandidátom.



"Budúcnosť je to, čo z nej spravíme," povedal Kogler v reakcii na opätovné zvolenie. Vo svojom prejave sa tiež venoval krízam súčasnosti vrátane ruskej ofenzívy na Ukrajine, koronavírusovej pandémii či klimatickej zmene.



Vojna na Ukrajine podľa jeho slov všetkých upozornila na naliehavosť energetickej transformácie. Kogler prisľúbil, že jeho strana preberá v týchto neistých časoch zodpovednosť. "Prijímame túto výzvu - na to sme boli zvolení," povedal. Kogler okrem toho kritizoval všetkých, ktorí Rakúsko priviedli k jeho energetickej závislosti od fosílnych palív. Vicekancelár preto v tejto veci zriadil vyšetrovací výbor.



Rakúska strany Zelených je koaličným partnerom Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) kancelára Karla Nehammera.



Okrem voľby šéfa strany bolo zvolených aj päť členov predstavenstva Zelených.