Za šéfa srbskej tajnej služby vymenovali prokremeľského exministra

Belehrad 1. decembra (TASR) - Srbsko vymenovalo v stredu kontroverzného politika a bývalého ministra vnútra Aleksandara Vulina za šéfa svojej tajnej služby. S odvolaním sa na správy tamojších médií o tom informuje agentúra AFP.



Vulin (50) v minulosti šéfoval rezortom vnútra aj obrany. Ide o politika, ktorého nacionalistické výbušné prejavy veľakrát vyvolali diplomatické spory so susednými krajinami, pripomína AFP.



Je tiež jedným z mála vysokopostavených európskych politikov, ktorí navštívili Moskvu od začiatku jej invázie na Ukrajinu. Vulin do ruskej metropoly zavítal v auguste, pričom sa stretol s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, uvádza TASR.



Srbsko síce oficiálne – na pôde OSN – odsúdilo ruskú inváziu na Ukrajinu, k Západu sa však v uvalení sankcií na Moskvu nepridalo. Samotný Vulin povedal, že Srbsko sa "nebude zúčastňovať na protiruskej hystérii".



Vulin je tiež verejným propagátorom myšlienky takzvaného srbského sveta, čím označuje akúsi politickú úniu Srbov vo svete. Kritici tvrdia, že ide o niečo podobné, ako je idea takzvaného ruského sveta.



Srbsko je od roku 2012 oficiálnym kandidátom na vstup do Európskej únie. AFP však pripomína, že táto balkánska krajina je takmer úplne závislá od dodávok ruského plynu. Spolieha sa tiež na ruské právo veta v Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN), ktoré v podstate znemožňuje získať medzinárodné uznanie pre Kosovo – bývalú srbskú provinciu, ktorá vyhlásila nezávislosť v roku 2008.