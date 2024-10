Za šéfa strany Spolu za Katalánsko bol znovu zvolený Puigdemont

Barcelona 28. októbra (TASR) - Bojovník za nezávislosť Katalánska a bývalý premiér tohto regiónu na úteku Carles Puigdemont sa v nedeľu ujal vedenia strany Junts per Catalunya (Spolu za Katalánsko). TASR informuje podľa agentúry AFP.



Do vedenia ho v straníckych voľbách zvolilo viac ako 90 percent hlasov spolustraníkov. V prejave na straníckom kongrese v Calelle pri Barcelone sa priaznivcom prihovoril cez videoodkaz a povedal im, že "teraz je čas ísť von a hrať novú hru".



"Prestaňme vzdorovať a prejdime do ofenzívy... Nech žije slobodné Katalánsko," uzavrel za potlesku 61-ročný politik.



Španielska justícia na Puigdemonta vydala zatykač pre zmarený pokus o odtrhnutie v roku 2017. Odvtedy sa ukrýval v zahraničnom exile a žil predovšetkým v Belgicku. V roku 2019 ho španielski voliči zvolili do Európskeho parlamentu (EP). V marci 2021 EP odhlasoval zrušenie jeho poslaneckej imunity, obnovil ju Európsky súdny dvor v máji 2022. Krátko pred ruskou inváziou na Ukrajinu v EP nepodporil balík opatrení na pomoc Kyjevu.



Bez ohľadu na zatykač sa Puigdemont vrátil v lete tohto roku do Katalánska a predniesol 8. augusta prejav k tisíckam ľudí pred katalánskym regionálnym parlamentom v Barcelone. "Uskutočnenie referenda nie je a nikdy nebude zločin," vyhlásil Puigdemont a zmizol medzi ľuďmi. Španielsko potom bez problémov opustil.



Španielska vláda socialistického premiéra Pedra Sáncheza potrebuje podporu separatistov v parlamente a preto sa v máji tohto roka podarilo presadiť zákon o amnestii pre tých, ktorí sa podieľali na snahe o odtrhnutie Katalánska. Španielsky Najvyšší súd však 1. júla rozhodol, že opatrenie sa nebude v plnej miere vzťahovať na Puigdemonta.