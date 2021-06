Za šírenie teroristickej propagandy IS dostala žena šesťročný trest

Haag 29. júna (TASR) - Súd v Holandsku odsúdil v utorok 32-ročnú ženu na šesť rokov odňatia slobody za šírenie propagandy extrémistickej skupiny Islamský štát (IS). Uviedla to agentúra AP.



Okresný súd v Haagu rozhodol, že IS je zločinecká organizácia, ktorej cieľom je páchať vojnové zločiny. Ženu uznal za vinnú z účasti na týchto zločinoch šírením propagandy IS zo svojho domu neďaleko Amsterdamu.



Prokuratúra žiadala pre ženu trojročný trest, ktorý však sudcovia odmietli ako príliš mierny a vymerali jej šesť rokov odňatia slobody, a to aj napriek tomu, že má - podľa samotného súdu - duševnú poruchu spôsobujúcu impulzívne správanie.



Žena, ktorej meno nebolo zverejnené v súlade s holandským zákonom na ochranu súkromia, v roku 2019 posielala cez aplikáciu Telegram veľké množstvo propagandy IS. Zdieľala aj dve videá zachytávajúce popravy vojnových zajatcov, pričom pre jedno z nich nahovorila svoj vlastný "ponižujúci" komentár, ktorým podľa súdu "hanobila dôstojnosť zosnulých, čo je vojnový zločin".



Súd dodal, že odsúdená zároveň nabádala ostatných, aby páchali teroristické činy a vojnové zločiny, učila ľudí, ako vyrobiť výbušniny a poslala peniaze osobám zapojeným do teroristických aktivít.



Odsúdená sa šírením propagandy stala "súčasťou tejto teroristickej organizácie, ktorá je vinná z páchania útokov a šírenia strachu po celom svete", píše sa vo vyhlásení súdu. Žena musí podstúpiť aj povinnú psychoterapiu.