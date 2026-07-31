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Za šírenie záberov dronov hrozí v Murmanskej oblasti vysoká pokuta
Je tiež zakázané zverejňovať miesta odpálenia alebo dopadu, letové dráhy, zamýšľané ciele alebo rozsah spôsobenej škody.
Autor TASR
Murmansk 31. júla (TASR) - V Murmanskej oblasti na severozápade Ruska je oficiálne zakázané natáčať a online publikovať informácie o vojenskej aktivite alebo o následkoch útokov dronov. Dekrét svojim podpisom schválil gubernátor Andrej Čibis, píše TASR podľa nórskeho webu Barents Observer.
Zákaz sa vzťahuje na všetky médiá, sociálne siete, aplikácie na odosielanie správ a online platformy vrátane fotografií, videí a textových príspevkov vrátane neúspešných útokov. Je tiež zakázané zverejňovať miesta odpálenia alebo dopadu, letové dráhy, zamýšľané ciele alebo rozsah spôsobenej škody.
Vyhláška zakazuje informovanie o prevádzke systémov protivzdušnej obrany a elektronického boja vrátane záberov zobrazujúcich zostreľovanie dronov. Zakázané je tiež publikovať materiály odhaľujúce nasadenie vojsk, činnosť bezpečnostných orgánov, umiestnenie vojenských zariadení, komunikačnej infraštruktúry, mostov a podobne, aj akékoľvek škody spôsobené na týchto miestach.
Jediná výnimka sa vzťahuje na oficiálne štátne orgány a miestne orgány, ktoré sú naďalej oprávnené zverejňovať oficiálne vyhlásenia a overené informácie. Pokuty za porušenie nových pravidiel môžu dosiahnuť jeden milión rubľov (11.200 eur). Podľa Barents Observer majú podobné obmedzenia od 1. augusta vstúpiť do platnosti aj v Jamalsko-neneckom autonómnom okruhu Ťumenskej oblasti na Urale.
Zákaz sa vzťahuje na všetky médiá, sociálne siete, aplikácie na odosielanie správ a online platformy vrátane fotografií, videí a textových príspevkov vrátane neúspešných útokov. Je tiež zakázané zverejňovať miesta odpálenia alebo dopadu, letové dráhy, zamýšľané ciele alebo rozsah spôsobenej škody.
Vyhláška zakazuje informovanie o prevádzke systémov protivzdušnej obrany a elektronického boja vrátane záberov zobrazujúcich zostreľovanie dronov. Zakázané je tiež publikovať materiály odhaľujúce nasadenie vojsk, činnosť bezpečnostných orgánov, umiestnenie vojenských zariadení, komunikačnej infraštruktúry, mostov a podobne, aj akékoľvek škody spôsobené na týchto miestach.
Jediná výnimka sa vzťahuje na oficiálne štátne orgány a miestne orgány, ktoré sú naďalej oprávnené zverejňovať oficiálne vyhlásenia a overené informácie. Pokuty za porušenie nových pravidiel môžu dosiahnuť jeden milión rubľov (11.200 eur). Podľa Barents Observer majú podobné obmedzenia od 1. augusta vstúpiť do platnosti aj v Jamalsko-neneckom autonómnom okruhu Ťumenskej oblasti na Urale.