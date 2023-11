Za smrť chlapca v Nimes obvinili deväť mužov

Marseille 18. novembra (TASR) - Deväť mladých mužov obvinili zo smrti 10-ročného chlapca v meste Nimes na juhu Francúzska. Ako v sobotu uviedol prokurátor, chlapec bol nevinnou obeťou obchodovania s drogami. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Dva dni po smrti 10-ročného chlapca (identifikovaného ako Fayed) bol počas obchodovania s drogami zabitý 18-ročný mladík. Podľa doterajšieho vyšetrovania mal byť pôvodným cieľom útoku, pri ktorm zomrel Fayed, povedal prokurátor v Marseille Nicolas Bessone.



Osem mužov vo veku od 18 do 30 rokov vzali do vyšetrovacej väzby, na 17-ročného mladíka bol uvalený súdny dohľad, dodal.



"Mladý Fayed a jeho rodina nemali nič spoločné s obchodovaním s drogami a sú zjavne vedľajšími obeťami, možno sa stala chyba kvôli značke auta, v ktorom boli," povedal Bessone.



Chlapec bol zastrelený neskoro večer 21. augusta v problémovej štvrti Nimes, kde sa auto jeho strýka dostalo pod paľbu vo vojne medzi drogovými gangami.



Vyšetrovanie sa na základe doteraz získaných dôkazov presunulo do neďalekého Marseille. Obchod s drogami v Nimes organizuje "DZ mafia", hlavný gang pôsobiaci v Marseille, uviedol prokurátor.