V Česku pribudlo 12.472 nových prípadov nákazy koronavírusom

Praha 25. októbra (TASR) - V Českej republike potvrdili za sobotu 12.472 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Vyplýva to z najnovších údajov českého ministerstva zdravotníctva.



Sobotňajší prírastok je doteraz najväčší počas víkendového dňa, približuje portál iDNES.cz. V rovnakom čase minulý týždeň bolo prípadov zhruba o polovicu menej.



Celkový počet úmrtí sa od vypuknutia pandémie zvýšil na 2077, z toho 53 ich pribudlo za sobotu.



Česko momentálne eviduje 153.818 aktívnych prípadov nákazy. Od začiatku pandémie sa v ČR celkovo potvrdilo už 250.797 prípadov nákazy, pričom z ochorenia COVID-19 sa tam dosiaľ vyliečilo 94.902 pacientov. Hospitalizovaných bolo do soboty 18.00 h 5314 pacientov.



Česká vláda z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie pristúpila v stredu k ďalším opatreniam. Od štvrtka sú uzavreté maloobchodné prevádzky, pričom výnimky majú len predajne základného sortimentu. Veľkoobchody ďalej fungujú bez obmedzení.



Vláda od štvrtka nariadila tiež obmedzenie pohybu a kontaktov s výnimkou ciest do práce a na nákupy. Pohyb v prírode je možný len jednotlivo alebo vo dvojiciach.