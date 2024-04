Za špionáž pre Čínu zadržali asistenta europoslanca nemeckej AfD

Drážďany 23. apríla (TASR) — Nemecká polícia zatkla v Drážďanoch muža podozrivého zo špionáže pre Čínu. Ide o asistenta Maximiliana Kraha, lídra kandidátky krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD) vo voľbách do Európskeho parlamentu. TASR o tom informuje na základe utorňajšej správy verejnoprávnej televízie ARD.



Podozrivý má 43 rokov a bol identifikovaný ako Jian (Ťien) G. Spolková generálna prokuratúra tvrdí, že sledoval aktivity čínskej opozície v Nemecku, odovzdával informácie z Európskeho parlamentu čínskemu ministerstvu štátnej bezpečnosti a pôsobil aj ako agent tajnej služby.



Podľa ARD sa Jian G. asi pred desiatimi rokmi ponúkol nemeckým úradom ako informátor, bol však klasifikovaný ako nespoľahlivý. Existovalo tiež podozrenie, že je možným dvojitým agentom Číny.



Jien G. má čínske korene, no už niekoľko rokov disponuje nemeckým občianstvom. Do Drážďan prišiel v roku 2002 ako študent. Určitý čas bol členom Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). Pri zakladaní firmy sa zoznámil s Krahom, ktorý pôsobil ako právnik v Drážďanoch. Ten ho v roku 2019, keď sa stal europoslancom za AfD, zamestnal ako asistenta.



Už v pondelok zatkli v Hesensku a Severnom Porýní-Vestfálsku muža a manželský pár. Podľa Spolkovej prokuratúry zatknutý muž získaval pre Čínu informácie o technológiách, ktoré by mohli byť použité na vojenské účely. Na tento účel údajne využil spomínaných manželov. Podľa ARD však oba prípady spolu nesúvisia.