Za spoluprácu s Iránom vyniesli v Bahrajne tri doživotné tresty
Autor TASR
Manáma 12. mája (TASR) - Doživotné tresty odňatia slobody vyniesol v utorok súd v Bahrajne nad tromi osobami, ktoré uznal za vinné zo spolupráce s iránskymi Revolučnými gardami. Ako s odvolaním sa na prokuratúru informovala agentúra AFP, medzi odsúdenými na doživotie je aj žena obvinená zo spolupráce s „teroristickou organizáciou iránske Revolučné gardy s úmyslom vykonať nepriateľské teroristické činy,“ píše TASR.
V inom podobnom prípade súd uložil desiatim obžalovaným tresty do 10 rokov väzenia, pričom troch z nich po výkone trestu z Bahrajnu deportujú. Tieto osoby boli odsúdené za podporu Iránu, nakrúcanie na zakázaných miestach a šírenie zakázaných vyhlásení.
Ďalších 11 ľudí dostalo tresty do piatich rokov väzenia a peňažné pokuty za násilnosti a sabotáže spáchané počas iránskych útokov na Bahrajn v marci tohto roka, uviedla prokuratúra.
Tieto rozsudky prichádzajú v čase, keď sú krajiny Perzského zálivu v stave vysokej pohotovosti. Proti sieťam napojeným na Irán zakročili okrem Bahrajnu aj Katar, Kuvajt a Spojené arabské emiráty.
Bahrajnské úrady od začiatku vojny, ktorá vypukla na prelome februára a marca izraelsko-americkým útokom na Irán, zadržali viac ako 300 prevažne šiitských moslimov. Niektorí z nich boli obvinení zo špionáže alebo väzieb na iránske Revolučné gardy.
V Bahrajne, kde vládne sunnitská dynastia, žije aj veľká šiitská populácia, ktorá sa dlhodobo sťažuje, že je marginalizovaná. V súvislosti so súdnymi procesmi, v ktorých padli rozsudky, Manáma poprela akékoľvek zásahy proti občanom na základe ich náboženskej identity.
Ministerstvo vnútra v sobotu 9. mája uviedlo, že bezpečnostné služby rozpustili organizáciu podozrivú z väzieb na iránske Revolučné gardy a zadržali 41 osôb podozrivých z členstva v nej.
Tamojší parlament zasa 7. mája vylúčil troch poslancov, ktorí sa postavili proti kráľovskému dekrétu o zrušení práva na odvolanie sa proti vládnym rozhodnutiam o štátnej príslušnosti. Zákonodarcovia prišli so svojím protestom po tom, ako bahrajnské úrady odobrali 69 ľuďom občianstvo za údajnú podporu Teheránu počas vojny.
Šiitskí moslimovia tvoria približne 90 až 95 percent obyvateľstva Iránu, ktorý je preto považovaný za hlavné centrum šiitského islamu vo svete.
