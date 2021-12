Za spolupredsedov nemeckej SPD boli zvolení Eskenová a Klingbeil

Berlín 11. decembra (TASR) - Novými spolupredsedami Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) budú Saskia Eskenová a doterajší generálny tajomník strany Lars Klingbeil. Rozhodlo sa o tom na sobotňajšom zjazde strany v Berlíne. Konečné potvrdenie majú ešte priniesť výsledky poštového hlasovania. Informovala o tom agentúra DPA.



Eskenová, ktorá získala 76,7 percenta hlasov, stála na čele strany aj dosiaľ, a to spolu s Norbertom Walterom-Borjansom. Ten sa však už aktuálne o post lídra strany neuchádzal. Klingbeil dostal 86,3 percenta hlasov.



"Túto krajinu zmeníme, posilníme ju a spravíme ju spravodlivejšou," vyhlásila Eskenová ešte pred samotným hlasovaním pred približne 600 delegátmi SPD. Zjazd sa pre pandémiu koronavírusu konal v hybridnom formáte. SPD je podľa jej slov "ľavicovou ľudovou stranou", akú Nemecko nutne potrebuje. Zdôraznila, že SPD voľby do Spolkového snemu vyhrala pre deti, rodiny či dôchodcov. Pretrvávajúcou úlohou je podľa jej slov 30 rokov od pádu Berlínskeho múru i vnútorná jednota v krajine, dodala.



Víťazstvo v parlamentných voľbách pre Klingbeila znamená veľkú príležitosť na vytvorenie "sociálnodemokratického desaťročia".



V sobotu popoludní sa má rozhodnúť i obsadení zvyšných vrcholných postov v rámci SPD. Kandidátom na funkciu generálneho tajomníka strany je jej súčasný podpredseda Kevin Kühnert. Pozíciu podpredsedu by mal prevziať šéf SPD v Severnom Porýní-Vestfálsku Thomas Kutschaty.



SPD sa v parlamentných voľbách, ktoré sa konali 26. septembra, stala po prvý raz od roku 2002 najsilnejšou politickou stranou v Nemecku. Kancelár Olaf Scholz, ktorý do funkcie nastúpil v stredu, a po 16 rokoch nahradil Angelu Merkelovú z Kresťanskodemokratickej únie (CDU), je v poradí štvrtým šéfom vlády z radov sociálnych demokratov v dejinách Nemeckej spolkovej republiky.