Za štvrtok dosiaľ pribudlo v Česku 7511 nových prípadov nákazy

Praha 22. októbra (TASR) - V Českej republike potvrdili vo štvrtok do 18.00 h 7511 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Je to o 1329 menej, než v rovnakom čase v stredu, keď do 18.00 h potvrdili rekordných 8840 nových prípadov. Vyplýva to z údajov českého ministerstva zdravotníctva.



Česko momentálne eviduje 130.948 aktívnych prípadov nákazy. Od začiatku pandémie sa v ČR celkovo potvrdilo už 216.425 prípadov nákazy, pričom z ochorenia COVID-19 sa tam dosiaľ vyliečilo 83.649 pacientov. Počet hospitalizovaných sa do 18.00 h vo štvrtok zvýšil o 360 na 4770.



Za štvrtok pribudlo do 18.00 h v súvislosti s ochorením COVID-19 aj 41 nových úmrtí, čím sa ich celkový počet od vypuknutia pandémie zvýšil na 1828. Rekordný denný nárast takýchto úmrtí dosiaľ zaznamenalo Česko v stredu, za ktorú ich pribudlo 108.



Česká vláda z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie pristúpila v stredu k ďalším opatreniam. Od štvrtka 06.00 h ráno budú uzavreté maloobchodné prevádzky, pričom výnimky budú mať len predajne základného sortimentu. Veľkoobchody budú fungovať bez obmedzení. Vláda od štvrtka nariadila tiež obmedzenie pohybu a kontaktov s výnimkou ciest do práce a na nákupy. Pohyb v prírode bude možný len jednotlivo alebo vo dvojiciach.



Pre koronavírusovú pandémiu sa tento rok neuskutoční ani slávnostné odovzdávanie vyznamenaní na Pražskom hrade v súvislosti s oslavami štátneho sviatku 28. októbra. Podľa hradného kancelára Vratislava Mynářa sa ceremoniál odsunie na október budúceho roku.