Za telefonátom na tiesňovú linku zo zoo bola opica

Los Angeles 16. augusta (TASR) - Policajti v americkom štáte Kalifornia mali cez víkend plné ruky práce s hľadaním osoby, ktorá v sobotu neskoro večer zatelefonovala z miestnej zoologickej záhrady na tiesňovú linku 911. Úrad šerifa v okrese San Luis Obispo nakoniec dospel k presvedčeniu, že to nebol človek, malá opica malpa kapucínska. Ako uvádza agentúra AP, telefonát sa prerušil a dispečeri sa pokúšali zavolať naspäť a poslali aj esemesku, ale nikto nereagoval. Do zoo preto vyslali policajtov, aby situáciu prešetrili, uviedol úrad šerifa v príspevku na sociálnej sieti.



Ukázalo sa, že na adrese sídli Zoo to You, ktorá sa nachádza neďaleko mesta Paso Robles. Policajti však zistili, že odtiaľ nikto netelefonoval.



Nakoniec z toho vyvodili záver, že mobilný telefón zoologickej záhrady evidentne vzala opička kapucín menom Route z golfového vozíka, ktorý sa využíva na prepravu po pozemku.



"Povedali nám, že kapucínske opice sú veľmi zvedavé a uchmatnú hocičo a začnú stláčať tlačidlá," dodal úrad šerifa.