Za tragický požiar hotela v Turecku dostalo 11 ľudí doživotné tresty
Medzi odsúdenými sú majiteľ hotela, jeho manželka, dve dcéry a ďalších sedem ľudí, vrátane miestnych predstaviteľov.
Autor TASR
Istanbul 31. októbra (TASR) - Turecký súd v piatok udelil doživotné tresty odňatia slobody jedenástim osobám v súvislosti s januárovým požiarom hotela, pri ktorom zahynulo 78 ľudí. Informuje o tom TASR podľa správy denníka Türkiye Today a agentúry AFP.
Medzi odsúdenými sú majiteľ hotela, jeho manželka, dve dcéry a ďalších sedem ľudí, vrátane miestnych predstaviteľov. Dostali sprísnené doživotné tresty za smrť 34 detí a všetkých 11 odsúdených aj 44 samostatných trestov odňatia slobody na 24 rokov a 11 mesiacov za smrť zvyšných 44 obetí.
Rozsudok bol oznámený v špeciálne pripravených priestoroch strednej školy v meste Bolu vzhľadom na rozsah prípadu a počet obetí. Polícia prijala rozsiahle bezpečnostné opatrenia vo vnútri a v okolí areálu.
Požiar vypukol 21. januára v 12-poschodovom hoteli Grand Kartal v obľúbenom lyžiarskom stredisku Kartalkaya na severe krajiny. Hotel bol v čase nešťastia plne obsadený – najmä rodinami s deťmi, keďže v Turecku v tom čase boli zimné školské prázdniny. Tragédia si vyžiadala aj 137 zranených.
Vyšetrovanie zistilo, že počas nočného požiaru nefungoval požiarny alarm a niektoré plynové zariadenia nespĺňali bezpečnostné normy. „Mali sme pravidelné kontroly,“ povedal Halit Ergul, majiteľ hotela. Poprel zodpovednosť a obvinil dodávateľa plynových zariadení.
