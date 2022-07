Španielsko hlási smrť troch účastníkov behov pred býkmi

Madrid 20. júla (TASR) - Traja ľudia zomreli za uplynulých 24 hodinách v dôsledku zranení počas behov pred býkmi. Oznámili to v stredu úrady v španielskom regióne Valencia. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Traja muži utrpeli zranenia na rôznych udalostiach v uplynulých dvoch týždňoch. Ich úmrtie je podľa Reuters pripomienkou, aké nebezpečné môžu byť tradičné behy pred býkmi.



Mesto Picassent vyhlásilo na stredu deň smútku ako pamiatku na miestneho obyvateľa, ktorý si pri behu pred býkmi vážne poranil hlavu a zomrel po vyše týždni na jednotke intenzívnej starostlivosti.



Hromadné behy pred býkmi sú dlhoročnou španielskou tradíciou. Na jeho záver väčšinou býva býk zabitý v aréne pre býčie zápasy. Mnoho miest takéto podujatia organizujú každý rok.



Najpopulárnejšie behy pred býkmi bývajú v meste Pamplona počas festivalu sv. Fermína na počesť patróna Navarry, ktorý sa koná každoročne od 6. do 14. júla. Počas tohtoročných osláv utrpelo zranenia osem ľudí, no nezaznamenali žiadne úmrtie. Tento rok sa festival konal po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu.



Celkovo tento rok utrpelo zranenia počas podobných podujatí 478 ľudí, píše Reuters. Behy pred býkmi často kritizujú organizácie na ochranu zvierat. Skupina PACMA bojujúca za práva zvierat v stredu vyzvala na ich zákaz a beh pred býkmi označila za "krutú a nebezpečnú" tradíciu.