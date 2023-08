Za uplynulých päť rokov prekročilo Lamanšský prieliv 100.000 migrantov

Londýn 11. augusta (TASR) - Viac než 100.000 migrantov už preplávalo Lamanšský prieliv na malých loďkách smerujúcich z Francúzska do juhovýchodného Anglicka od roku 2018. Vyplýva to z oficiálnych údajov zverejnených v piatok, o ktorých informovala agentúra AFP.



Britské ministerstvo vnútra vo štvrtok zachytilo približne 755 migrantov na palube 14 lodiek smerujúcich k južnému pobrežiu Anglicka. Ide teda o najvyšší počet migrantov zaznamenaných za jeden deň. V tomto roku sa počet prichádzajúcich vrátane údajov zo štvrtka vyšplhal na takmer 16.000.



Od roku 2018, keď sa oficiálne začali počítať prejazdy migrantov cez Lamanšský prieliv, sa ich celkový počet zvýšil na 100.715.



Britské úrady v piatok informovali aj o premiestnení žiadateľov o azyl z lode Bibby Stockholm zakotvenej pri juhozápadnom pobreží Anglicka po tom, čo vo vode objavili baktériu legionella.



Žiadna z 39 osôb presunutých na palubu člnu počas minulého týždňa dosiaľ nepreukázala symptómy nenákazlivej choroby, ktorú spôsobuje spomenutá baktéria. "Zdravie a blahobyt osôb na plavidle sú našou najvyššou prioritou," zdôraznil hovorca britského rezortu vnútra.



Prekročenie Lamanšského prielivu sa stalo v Británii veľmi spornou politickou otázkou, konštatuje AFP.



Tamojšiu vládu to podnietilo predstaviť návrh zákona, ktorý zakazuje podávanie žiadostí o azyl všetkým osobám prichádzajúcim cez Lamanšský prieliv a inými ilegálnymi cestami. V návrhu sa spomína aj presun žiadateľov späť do krajín ich pôvodu, ako je napríklad Rwanda.



Vládna iniciatíva je však v súčasnosti pozastavená v súvislosti so súdnym sporom, ktorým má posúdiť zákonnosť premiestnenia migrantov do východoafrických krajín. Návrh britského zákona odsúdil aj Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).



Britská vláda však tvrdí, že ju k týmto opatreniam podnietil narastajúci počet migrantov, ktorí čoraz viac vyčerpávajú jej zdroje. Zastavenie prílevu migrantov zaradil britský premiér Rishi Sunak medzi svojich päť kľúčových cieľov. Aj napriek neklesajúce počtu prichádzajúcich trvá na tom, že jeho stratégia funguje.



Britský systém prideľovania azylov čelí podľa AFP obrovskému množstvu nevybavených žiadostí, za čo podľa skupín na ochranu práv môže samotná vláda.



Koncom marca čakalo na vybavenie svojej žiadosti o azyl približne 130.000 ľudí. Náklady na ubytovanie týchto žiadateľov a ďalších prichádzajúcich migrantov dosiahli takmer sedem miliónov eur denne, keďže často pobývajú v hoteloch či iných dočasných ubytovacích zariadeniach.