Za útok novičokom v Salisbury schválil Trump na Rusko ďalšie sankcie

Prvý balík sankcií v súvislosti s útokom v Salisbury uvalili Spojené štáty na Moskvu ešte vlani v auguste.

Washington 2. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump podpísal nariadenie o uvalení dodatočných sankcií na Rusko v súvislosti s vlaňajším útokom nerovoparalytickou látkou novičok na bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa v britskom meste Salisbury. S odvolaním sa na dva zdroje z prostredia americkej administratívy o tom vo štvrtok informoval portál Politico. Píše o tom agentúra Interfax.



"Prezident USA Donald Trump podpísal nariadenie o uvalení sankcií na Rusko v súvislosti s použitím nervovoparalytickej látky novičok proti dvojitému agentovi Sergejovi Skripaľovi a jeho dcére," uviedol Politico s odvolaním sa na nemenované zdroje, pričom ďalšie podrobnosti o charaktere sankcií neboli bezprostredne známe.



Ako pripomína agentúra Interfax, výbor pre zahraničné vzťahy Snemovne reprezentantov vyzval ešte júli šéfa Bieleho domu, aby v súvislosti s použitím nervovoparalytickej látky v Salisbury pristúpil k uvaleniu druhého balíka sankcií na Moskvu.



"Vyzývame vás, aby ste okamžite podnikli kroky, ktoré Rusko privedú k zodpovednosti za hrubé použitie chemických zbraní v Európe," píše sa v liste, ktorý Trumpovi pri tej príležitosti adresovali: šéf výboru pre zahraničné vzťahy, demokratický poslanec Eliot Engel, a republikán Michael McCaul.



Prvý balík sankcií v súvislosti s útokom v Salisbury uvalili Spojené štáty na Moskvu ešte vlani v auguste s odvolaním sa na americký zákon o kontrole chemických a biologických zbraní a o zákaze ich použitia v boji z roku 1991, ako aj s odkazom na nariadenie prezidenta Billa Clintona z roku 1994.



V súlade s danou legislatívou by sankcie v prípade použitia chemických a biologických zbraní mali byť uvalené v dvoch etapách s časovým odstupom troch mesiacov, a to v prípade, že po prvej fáze sankcii cieľová krajina nepristúpi k náprave.



Portál Politico v tejto súvislosti uvádza, že Trump, ktorý sa snaží neantagonizovať ruského prezidenta Vladimira Putina, so zavedením nových sankcií pre útok v Salisbury dlho otáľal.



Putin medzitým vyhlásil, že sankcie USA voči Moskve nemajú zmysel a sú kontraproduktívne.