Za útok v Makijivke mohli podľa Moskvy mobily: Ukrajina to odmieta

Kyjev 5. januára (TASR) — Používanie mobilných telefónov nebolo podľa ukrajinskej armády hlavným dôvodom, pre ktorý sa jej podarilo na Nový rok lokalizovať a zaútočiť na základňu čerstvo odvedených ruských vojakov v meste v Makijivka v Doneckej oblasti.



Povedal to v stredu hovorca východného velenia ukrajinskej armády Serhij Červatko. Odmietol tak tvrdenia Moskvy, ktorá vinu za tento útok s vysokým počtom obetí pripísala práve vojakom používajúcim mobily, informuje vo štvrtok televízia CNN.



"Samozrejme, že používanie telefónov s geolokáciou je chybou," povedal Červatko. Zároveň však dodal, že verzia Moskvy o takejto príčine útoku pôsobí jednoznačne "trochu smiešne".



Ruské ministerstvo obrany označilo v noci na stredu za "hlavnú príčinu" útoku to, že ruskí vojaci "napriek zákazu" používali mobily. Podľa neho práve táto skutočnosť umožnila Ukrajine zistiť súradnice polohy vojakov.



Ukrajina sa v pondelok prihlásila k zodpovednosti za útok, ktorý v Makijivke zasiahol školu slúžiacu ako kasárne pre zmobilizovaných ruských vojakov. Kyjev najprv tvrdil, že pri útoku zahynulo okolo 400 ruských vojakov. Neskôr však informoval, že počet mŕtvych ešte overuje.



Moskva priznala, že pri útoku zahynul pomerne vysoký počet ruských vojakov, uvádza však omnoho nižšie údaje ako Kyjev. Najskôr v pondelok informovala, že útok si vyžiadal 63 obetí; v stredu následne bilanciu zvýšila na 89 mŕtvych.



Červatko v stredu uviedol, že samotná Moskva spravila chybu tým, že do takto rozsiahleho komplexu "nevhodného na úkryt v prípade nebezpečenstva" umiestnila veľký počet nedávno zmobilizovaných, a teda slabo vycvičených a nedostatočne skoordinovaných vojakov. Rusi teraz podľa neho hľadajú, na koho by mohli zvaliť vinu.



"Je jasné, že toto (používanie mobilných telefónov) nebolo hlavným dôvodom (útoku). Hlavným dôvodom bolo, že týchto vojakov nedokázali nepozorovane rozmiestniť. Práve to sme využili, keď sme odhalili a zničili cieľ," povedal.



Podľa ruského ministerstva obrany boli pri útoku v Makijivke použité štyri rakety vypálené z amerického systému HIMARS. CNN podotýka, že bilancie obetí uvádzané oboma stranami nedokáže nezávisle overiť.