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Za útokmi na Nord Stream mali stáť pokyny predstaviteľov Ukrajiny
Spolková prokuratúra v stredu obžalovala Serhija K. v prípade útokov na plynovody Nord Stream.
Autor TASR,aktualizované
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Berlín 2. júla (TASR) - Nemecká prokuratúra vo štvrtok oznámila, že obžalovaný z útokov na plynovody Nord Stream v septembri 2022 konal na pokyn ukrajinských štátnych predstaviteľov. Po vypuknutí vojny na Ukrajine spolu s ďalšími príslušníkmi ozbrojených síl vypracovali plán na zničenie týchto plynovodov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a vyhlásenia prokuratúry zverejnenom na jej webovej stránke.
Spolková prokuratúra v stredu obžalovala Serhija K. v prípade útokov na plynovody Nord Stream. V stanovisku zverejnenom vo štvrtok uviedla, že útočník konal na príkaz ukrajinských štátnych predstaviteľov.
„Serhij K. bol v roku 2022 príslušníkom ukrajinskej armády. Po začiatku ruskej útočnej vojny koncom februára 2022 on a ďalší príslušníci armády na pokyn štátnych predstaviteľov na Ukrajine vypracovali plán zničiť plynovody 'Nord Stream 1' a 'Nord Stream 2', ktoré vedú z Ruska cez Baltské more do Lubminu v Nemecku,“ uviedla prokuratúra.
Týmito útokmi sa podľa stanoviska prokuratúry mali trvalo prerušiť dodávky plynu cez tieto plynovody a zabrániť, aby Rusko využívalo príjmy z obchodu so zemným plynom na financovanie svojich vojenských operácií.
Serhij K. 4. septembra 2022 vstúpil do Nemecka cez Poľsko s použitím falošného ukrajinského pasu. Sedemčlenná ukrajinská skupina s expertom na výbušniny a viacerými civilnými potápačmi sa podľa týchto informácií najneskôr 8. septembra 2022 nalodila na prenajatú plachetnicu Andromeda v prístave Wiek na nemeckom ostrove Rujana. Neskôr neďaleko dánskeho ostrova Bornholm v Baltskom mori pripevnila na potrubia plynovodu na dne mora štyri bomby s časovými rozbuškami. Použili pritom údajne vojenské výbušniny s veľkou ničivou silou.
Nálože explodovali 26. septembra 2022 a podľa nemeckej prokuratúry spôsobili vážne poškodenie oboch plynovodov. Pred týmto incidentom prechádzala cez Nord Stream 1 približne polovica ročnej potreby zemného plynu, ktorý potrebovalo Nemecko na výrobu energie.
Serhija K. zadržali v lete 2025 v Taliansku a v novembri ho vydali do Nemecka.
Spolková prokuratúra v stredu obžalovala Serhija K. v prípade útokov na plynovody Nord Stream. V stanovisku zverejnenom vo štvrtok uviedla, že útočník konal na príkaz ukrajinských štátnych predstaviteľov.
„Serhij K. bol v roku 2022 príslušníkom ukrajinskej armády. Po začiatku ruskej útočnej vojny koncom februára 2022 on a ďalší príslušníci armády na pokyn štátnych predstaviteľov na Ukrajine vypracovali plán zničiť plynovody 'Nord Stream 1' a 'Nord Stream 2', ktoré vedú z Ruska cez Baltské more do Lubminu v Nemecku,“ uviedla prokuratúra.
Týmito útokmi sa podľa stanoviska prokuratúry mali trvalo prerušiť dodávky plynu cez tieto plynovody a zabrániť, aby Rusko využívalo príjmy z obchodu so zemným plynom na financovanie svojich vojenských operácií.
Serhij K. 4. septembra 2022 vstúpil do Nemecka cez Poľsko s použitím falošného ukrajinského pasu. Sedemčlenná ukrajinská skupina s expertom na výbušniny a viacerými civilnými potápačmi sa podľa týchto informácií najneskôr 8. septembra 2022 nalodila na prenajatú plachetnicu Andromeda v prístave Wiek na nemeckom ostrove Rujana. Neskôr neďaleko dánskeho ostrova Bornholm v Baltskom mori pripevnila na potrubia plynovodu na dne mora štyri bomby s časovými rozbuškami. Použili pritom údajne vojenské výbušniny s veľkou ničivou silou.
Nálože explodovali 26. septembra 2022 a podľa nemeckej prokuratúry spôsobili vážne poškodenie oboch plynovodov. Pred týmto incidentom prechádzala cez Nord Stream 1 približne polovica ročnej potreby zemného plynu, ktorý potrebovalo Nemecko na výrobu energie.
Serhija K. zadržali v lete 2025 v Taliansku a v novembri ho vydali do Nemecka.