Za útokmi na turecké obchody bola nenávisť a sympatie k teroristom

Mníchov 10. mája (TASR) - Muža, ktorý sa priznal k aprílovému útoku na turecké obchody, motivovala podľa polície a prokuratúry k tomuto činu nenávisť voči etnickým Turkom a sympatie k teroristickej organizácii Islamský štát (IS). V nedeľu o tom informovala agentúra DPA.



Útočník v polovici apríla rozbil okná v holičstve, reštaurácii a bufete v bavorskom meste Waldkraiburg. Okrem toho 27. apríla podpálil obchod so zeleninou, v dôsledku čoho sa zranilo šesť ľudí. V horiacej budove žilo ďalších 27 ľudí, no vďaka rýchlej reakcii jedného z obyvateľov boli na miesto ihneď privolaní hasiči. Muž je obvinený z podpaľačstva, ublíženia na zdraví a pokusu o vraždu.



"Ako motív svojich činov označil nenávisť voči tureckým spoluobčanom, avšak pôvod tejto nenávisti bližšie neopísal, ďalej to boli sympatie k Islamskému štátu. Podľa výpovede týmito činmi chcel uspokojiť svoju osobnú nenávisť. A ako uviedol, pripravoval ďalšie útoky," povedal riaditeľ kriminálnej polície Hans-Peter Butz, vedúci osobitnej vyšetrovacej komisie.



Podľa prokuratúry sa muž, ktorý je nemeckým občanom a má turecké korene, považoval za stúpenca IS a pokúsil sa pripojiť k teroristickým milíciám. Plánoval tiež ďalšie úroky na turecké inštitúcie.



Polícia muža zadržala v piatok večer po tom, čo sa vo vlaku nepreukázal platným cestovným lístkom, a to v meste Mühldorf am Inn. V jeho batožine policajti našli desať improvizovaných výbušných zariadení, v dôsledku čoho evakuovali vlakovú stanicu. Vyšetrovatelia okrem toho našli ďalších 13 výbušných zariadení v zaparkovanom aute a desať kilogramov látky určenej na ich výrobu. Bomby boli podľa vyšetrovateľov precízne skonštruované. V dome útočníka našla polícia strelnú zbraň a iný nebezpečný materiál.



Vyšetrovatelia naďalej zisťujú, ako si muž zaobstaral zbraň a aké boli jeho plány.



Vo Waldkraiburgu sú niektorí obyvatelia tureckého pôvodu presvedčení, že zadržaný muž nekonal samostatne. Je totiž podľa nich nepravdepodobné, že by niekto dokázal sám napáchať takéto škody a zaobstarať si zbrane a výbušniny iba v priebehu niekoľkých týždňov.