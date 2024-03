Za vandalizmus vo volebných miestnostiach v Rusku zadržali sedem ľudí

Moskva 15. marca (TASR) - V Rusku bolo v prvý deň prezidentských volieb zadržaných už najmenej sedem ľudí, ktorí sa vo volebných miestnostiach dopustili vandalizmu. S odvolaním sa na ruské úrady o tom v piatok informovala agentúra AFP. Úrady pritom neuviedli, či išlo o protesty proti Vladimirovi Putinovi.



Britská stanica BBC ako príklad uviedla, že ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom) začal trestné stíhanie proti 20-ročnej žene z Moskvy, ktorá do volebnej urny vo volebnej miestnosti naliala žiarivú zelenú tekutinu, pričom vykrikovala proukrajinské slogany.



Sledkom začal túto mladú ženu stíhať pre podozrenie z "bránenia výkonu volebných práv alebo práce volebných komisií.



Rovnaký incident - s použitím zeleného dezinfekčného roztoku alebo atramentu - sa podľa podpredsedu ruskej Ústrednej volebnej komisie Nikolaja Bulajeva odohral aj vo volebných miestnostiach v Rostove na Done na juhu Ruska, v Karačajevsko-čerkeskej republike na Kaukaze i vo Voronežskej oblasti na juhozápade európskej časti Ruska.



Iná Moskovčanka podpálila volebnú urnu a bola zadržaná. Ďalšieho voliča zadržali za zapálenie ohňostroja vo volebnej miestnosti.



Ruský expert na voľby Stanislav Andrejčuk vo svojom statuse upozornil, že konanie "týchto ľudí nie je o nič lepšie ako činy falšovateľov" volieb. Varoval, že ich páchatelia pripravujú občanov, ktorí už hlasovali, o ich hlas. "Navyše ide o trestný čin," dodal.



Časť voličov v Rusku využíva na svoj protest proti súčasnému "nezmeniteľnému" vedeniu krajiny menej radikálny spôsob – znehodnocujú svoj hlasovací lístok.



Fotografie ich hlasovacích lístkov s nápismi "Demobilizácia", "Krásne Rusko budúcnosti" či "Navaľnyj" kolujú na sociálnych sieťach. Sčítanie takýchto hlasovacích lístkov robí hnutie s názvom Preberte sa!, a to v rámci kampane Hlas proti.