Za velezradu zatkli v Kazachstane bývalého šéfa tajných služieb

Alma-Ata 8. januára (TASR) - Pre podozrenie z velezrady zatkli v Kazachstane bývalého šéfa kontrarozviedky Karima Masimova. Napísala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na sobotné oznámenie Výboru národnej bezpečnosti (KNB), na ktorého čele stál Masimov od roku 2016 až do stredy tohto týždňa.



Masimov, blízky spolupracovník prvého prezidenta nezávislého Kazachstanu Nursultana Nazarbajeva, bol v rokoch 2007–2012 a 2014–2016 aj predsedom kazašskej vlády. Funkcie šéfa domácich tajných služieb bol zbavený počas turbulentných udalostí, keď do vládnych budov v kazašskom najväčšom meste Alma-Ata vtrhli tento týždeň demonštranti protestujúci proti režimu.



Protesty vo viacerých kazašských mestách vypukli 2. januára a o niekoľko dní prerástli do masových nepokojov a útokov na vládne objekty. Tisíce ľudí utrpeli zranenia a hlásené boli aj obete na životoch.



Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev požiadal o pomoc Organizáciu zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB), ktorá následne nasadila v Kazachstane svoje mierové sily.



Podľa kazašských úradov bol už v piatok ráno obnovený zákon a poriadok vo všetkých regiónoch tejto stredoázijskej krajiny. Situácia v Alma-Ate však zostáva stále veľmi napätá.



Protesty boli namierené proti vysokým cenám pohonných látok – konkrétne skvapalneného ropného plynu (LPG). V stredu bola odvolaná vláda a v Kazachstane platí naďalej výnimočný stav.