Za verbovanie do vojny na Ukrajine zadržali v JAR päť podozrivých
Štyroch podozrivých zadržali minulý piatok na letisku v Johannesburgu, odkiaľ sa cez Spojené arabské emiráty pokúšali odcestovať do Ruska.
Autor TASR
Pretória 1. decembra (TASR) - Juhoafrická polícia oznámila, že v rámci vyšetrovania náboru juhoafrických občanov do ruskej armády do vojny na Ukrajine bolo v JAR zadržaných päť podozrivých, informovala v pondelok agentúra Bloomberg, píše TASR.
Štyroch podozrivých zadržali minulý piatok na letisku v Johannesburgu, odkiaľ sa cez Spojené arabské emiráty pokúšali odcestovať do Ruska. V sobotu boli tieto osoby obvinené z pokusu o účasť na ozbrojenom konflikte na strane cudzej mocnosti bez súhlasu vlády.
Piatou zadržanou osobou je podľa miestneho spravodajského webu netwerk24 novinárka štátnej mediálnej skupiny SABC Nonkululeko Mantulaová, ktorá je tiež podozrivá z porušenia vnútroštátnych zákonov zakazujúcich žoldnierstvo. O zadržaní novinárky v sobotu informovali aj ruské médiá - nešpecifikovali však čin, z ktorého je podozrivá.
Cieľom vyšetrovateľov je zistiť, za akých okolnosti sa do ruskej armády dostalo bojovať 17 občanov JAR. Jeden z nich v hlasových správach z frontu na Ukrajine tvrdil, že ho naverbovali dve osoby - jednou z nich je údajne Duduzile Zumová-Sambudlaová, dcéra bývalého juhoafrického prezidenta Jacoba Zumu, ktorý teraz vedie opozičnú stranu Kopija národa (Umkhonto we Sizwe - MK).
Zumová-Sambudlaová údajne danému mužovi a jeho spolubojovníkom sľúbila výcvik, aby v budúcnosti mohli pracovať pre stranu jej otca ako ochranka. Muži však dostali letenky do Ruska, kde im predložili zmluvy v ruštine, ktoré Juhoafričania podpísali v domnení, že podpisujú dokumenty na výcvik telesných strážcov. Následne ich však poslali na front. Príbuzní s mnohými z nich nemajú kontakt.
Podľa agentúry Bloomberg bolo podobným spôsobom naverbovaných aj niekoľko ľudí v susednej Botswane.
Juhoafrické úrady pred časom informovali, že evidujú „núdzové volania“ od svojich občanov uviaznutých v ukrajinskej vojnovej zóne. Sľúbili, že prostredníctvom „diplomatických kanálov“ zaistia ich návrat do vlasti, čo sa však zatiaľ nestalo.
Podľa dostupných informácií Zumova dcéra na výsluchu tvrdila, že sa stala obeťou podvodu, skresľovania a manipulácie.
Agentúra Reuters uviedla, že Zumová-Sambudlaová sa po obvineniach z náboru vojakov pre Rusko vzdala mandátu poslankyne juhoafrického parlamentu. Ruské exilové médiá v súvislosti s touto kauzou uviedli, že Zumová-Sambudlaová po ruskej invázii na Ukrajinu začala na sociálnych sieťach vystupovať ako veľká podporovateľka Ruska.
Bloomberg pripomenul, že juhoafrické úrady už v auguste apelovali na mladých ľudí, aby neprijímali „falošné ponuky na prácu v Rusku“. Vtedy sa ukázalo, že ženy, ktoré reagovali na takéto reklamy na sociálnych sieťach, boli nakoniec poslané na montáž dronov typu Šáhid do závodu Alabuga v Tatársku.
